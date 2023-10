Camioneta de Kika Edgar y auto de Ernesto Laguardia, los retos en la nueva temporada de "Mexicánicos"

Martín Vaca ha dedicado su vida a su pasión por los automóviles misma que desde hace casi diez años lo ha llevado a él y a su equipo de expertos a restaurar todo tipo de vehículos como parte del programa "Mexicánicos".

Junto a ellos, en el marco del "mes del automóvil" llevan desde esta noche a la pantalla de Discovery y la plataforma HBO Max, a partir del 17 de octubre a las 20:50 horas, como parte de la nueva temporada del reality automotriz.

"Yo nací en un taller de laminado y pintura, o en medio de dos talleres, y para mí al principio era divertirme y ya cuando era joven me obligaban a trabajar y yo creía que era el peor castigo que me podían hacer pero cuando compré mi primer carro sin darme cuenta me enamoré de los carros", recuerda en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Ahorita después de muchísimos años sigo soñando con hacer cosas raras a los autos, diferentes, para que llamen la atención, ser único, y que me levanten el dedito (me saluden) aunque no me conozcan porque sé que lo que están viendo es el carro".

Con un episodio de estreno cada semana, seguiremos a Vaca y su equipo en su día a día dentro del taller de conversiones al que llegarán autos como el Fiat 600 modelo 1959 de Ernesto Laguardia, en busca de una restauración; o la camioneta Chevrolet C10 de los años sesenta de la actriz Kika Edgar, que busca ser transformada, entre otros.

"Yo creo que la esencia del programa siempre ha sido la misma: tratar de entender al dueño del vehículo y qué es lo que sueña cuando me trae un carro o una camioneta, complacer el gusto a mi cliente. Con Kika Edgar, por ejemplo, fue una experiencia muy agradable. El reto era lograr entender lo que ella quería, que le guste y para el fin que ella quería", apunta Martín Vaca.

"Cualquier carro es difícil, arreglamos un carro de Ernesto Laguardia y para encontrar refacciones fue complicado", detalla.

Así como cada semana se estrenará un episodio de la nueva temporada, las entregas anteriores de "Mexicánicos" se encuentran disponibles en la plataforma HBO Max.

