Más Información

Un paro cardiaco, la causa de fallecimiento de Jane Goodall

Un paro cardiaco, la causa de fallecimiento de Jane Goodall

El Museo del Louvre permanece cerrado un día después de audaz robo de joyas

El Museo del Louvre permanece cerrado un día después de audaz robo de joyas

Cierra FIL Monterrey y afirma ser el proyecto cultural del norte

Cierra FIL Monterrey y afirma ser el proyecto cultural del norte

El Robo al Museo de Louvre prende alertas de seguridad

El Robo al Museo de Louvre prende alertas de seguridad

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

El actor se mostró preocupado debido a que su imagen estaba siendo utilizada para crear videos sin su permiso. Sin embargo, ahora la compañía OpenAI aparentemente calmó esos temores

El nuevo modelo generativo de videos Sora 2, creado por OpenAI, causó preocupación a SAG-AFTRA, CAA y UTA, quienes pidieron añadir nuevas regulaciones y protecciones.

A través de un comunicado, el intérprete de Walter White en la serie “Breaking Bad” rompió el silencio y, mediante un mensaje difundido por SAG-AFTRA, agradeció a la compañía de IA por mejorar su política de seguridad con Sora 2.

“Agradezco a OpenAI su política y la mejora de sus medidas de seguridad, y espero que ellos y todas las empresas involucradas en este trabajo respeten nuestro derecho personal y profesional a gestionar la reproducción de nuestra voz e imagen”, expresó Bryan Cranston.

Lee también

Durante el lanzamiento de Sora 2, en redes sociales circuló un video que mostraba al fallecido cantante Michael Jackson interactuando con el personaje de Walter White, interpretado por Cranston.

Agencias de talento como WME, CAA y UTA fueron las primeras en alertar sobre la creación de videoclips con IA que usaban personajes con derechos de autor, por lo que OpenAI comenzó a tomar cartas en el asunto.

El director Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, señaló que los actores enfrentan el riesgo de una “apropiación indebida masiva” por parte de la IA y felicitó al actor por comunicarle esta situación al sindicato.

“Bryan hizo lo correcto al comunicarse con su sindicato y sus representantes profesionales para que se abordara el asunto”, dijo Astin.

enfrenta otro problema con Tilly Norwood, la actriz creada con IA, que representa ciertos riesgos económicos y laborales en el auge de la inteligencia artificial, la cual ha sido mal empleada por algunos usuarios.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL // EFE/EPA/NEIL HALL

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

Emiliano Aguilar envía coqueto mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”. Foto: Cazzu IG / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Jessica Simpson. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Jessica Simpson presume su cambio físico y se luce en ajustado vestido de látex

[Publicidad]