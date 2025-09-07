Lupe Esparza lo prometió: nadie se iría del concierto de Bronco sin haber escuchado su canción favorita, y así sucedió. Durante el concierto que ofrecieron la noche de este sábado en la Arena Ciudad de México, la agrupación regaló a sus fans dos horas y media de música, éxitos y nostalgia.

Fue alrededor de las 21:30 horas cuando la aventura comenzó con una llamada de abordaje. Entonces se dejó escuchar el relinchido de un caballo y el público se preparó para lo que venía. Del escenario emergió una plataforma circular, donde estaban los cinco integrantes, ya listos para arrancar con la noche.

Sonaron las primeras notas de "Mi amigo bronco" desatando la euforia de los 15 mil asistentes que se dieron cita.

“¡Buenas noches gente hermosa!. Gracias de todo corazón por estar con nosotros, por arroparnos”, dijo Esparza.

El resto de los integrantes también saludó a sus fans. Adán Esparza (bajo sexto y segunda voz) prometió una noche que "dejaría huella"; mientras que René (guitarrista) confesó que, pese a la gran trayectoria del grupo, los nervios estaban presentes. Siguieron Arsenio Guajardo (teclados), quién prometió una gran fiesta y Javier Cantú que agradeció el cariño.

“Estamos viviendo tiempos raros, donde pareciera que el amor está escondiéndose por ahí, o que no está de moda, pero nosotros nos rehusamos a creerlo y le seguimos cantando al amor y a nuestras hermosas mujeres”, expresó Lupe, para dar paso a uno de los momentos más románticos, con temas como "No tengo más que esta canción" y "Quiéreme como te quiero".

El primer invitado de la noche llegó. Víctor García apareció en el escenario para cantar junto a la banda "Qué te han visto llorar", uno de sus más grandes éxitos. Y, al finalizar la intervención del exacadémico, René Esparza anunció qué este próximo 18 de diciembre tendrían una sorpresa especial.

"Cómo te lo digo", "Voy a tumbar la casita" y "Aunque no me quieras", fueron las siguientes canciones.

El momento de bailar llegó con el tema "Con zapatos de tacón", que, además, sirvió de preámbulo para recibir a al segundo invitado: Lila Downs. Ataviada en un vestido rosa, rebozo y su larga cabellera negra suelta, la cantante interpretó con pasión y sentimiento "Naila".

La noche siguió con "Tres heridas", "Un golpe más", "Dos mujeres un camino", todas de las canciones más coreadas por el público.

Y para el final del show y como en cualquier evento en vivo, los problemas técnicos se hicieron presentes: una falla retrasó a los músicos por casi 10 minutos, mismos que aprovecharon para despedirse.

"Sergio el bailador", "Corazón Duro", "Adoro" y "Qué no quede huella", cerraron una velada que se quedará guardada en la memoria de todos quellos que la vivieron .

