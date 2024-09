Recibió reclamos de Javier Bardem; asesoró a Kate Winslet sobre cómo remendar calcetines y le “acomodó” los calzones a Sean Penn. También sufrió un robo con pistola durante la preparación de Amores perros; acuñó la frase “basura no es basura” en el rodaje de Sólo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, y forjó una buena relación con Guillermo del Toro en Cronos.

La obra de Brigitte Broch, cuyo nombre no es tan familiar al público, está impreso en el cine nacional e internacional a través de la dirección de arte, primero, y el diseño de producción después.

Dicha labor muchas veces no reconocida por la gente, es decorar y supervisar la construcción de sets a fin de que estén acordes a las historias y parezcan reales, desde una mesa polvosa, hasta una rama que se asome en una esquina.

Ahora Brigitte está retirada, pero deja entrever que un buen guion la regresaría a la batalla. Foto: Hugo Salvador | El Universal

“Y siempre vale la pena, aunque la cámara apenas y capte algo de manera sutil o no”, dice esta mujer nacida en Alemania hace 80 años, pero con más de cinco décadas viviendo en México.

Este sábado, será reconocida en Guadalajara junto con la actriz y cantante Angélica María y la recién desaparecida cineasta Busi Cortés, con el Ariel de Oro.

Aunque agradecida, los galardones no le quitan el sueño. El Oscar que obtuvo en 2002 por su labor en Moulin rouge lo tiene a unos cuantos centímetros de su tina de baño. Y no le gusta posar con él.

“Con el tiempo me di cuenta cómo la gente se deja impresionar por él (risas). En su momento tiré (se deshizo) un Ariel, pero no sé por qué, tenía tanta rabia por algo que pasó en la producción cuya película no me acuerdo, además no soy de premios, no soy de ese tipo de reconocimientos, por eso me sorprende lo del Ariel de Oro, pero bueno, voy y vengo”, expresa.

Sets de 360 grados

Broch, recién retirada del medio, se ha distinguido por diseñar sets de 360 grados.

“Mi argumento es que si el actor se tiene que sentir bien en un ambiente, tiene que tener el entorno completo. En 21 gramos, Sean Penn apreció muchísimo su set porque tenía una cómoda en su cuarto y cada cajón tenía cosas, aunque jamás se iban a abrir. Yo le dije: aquí están tus calcetines. aquí tus calzones y se quedó impresionado, pero claro, él también es actor de método, otro tipo de otra generación”, recuerda.

Entrevista con Brigitte Broch, diseñadora de arte que recibirá el Ariel de Oro. Foto: Hugo Salvador | El Universal

“Biutiful (de Alejandro González Iñárritu) no fue fácil, La locación donde tuvo que vivir Bardem (Javier) fue muy complicada: yo se la enseñé a Iñárritu y éste dijo que sí, pero tuvimos que soportar el piso con andamios porque era muy peligroso y a Bardem le chocó, (decía) ‘no somos cerdos’. Y entonces Iñárritu le dijo: ‘así yo me imagino que tú vives, o sea, eso está bien y respaldado por mí’. Y desde entonces no nos caímos bien Bardem y yo”, añade entre risas.

La basura no es basura

En su filmografía tiene más de 30 películas y series como Sexo, pudor y lágrimas, Bandidos, Fidel e Hidalgo, la historia jamás contada.

Todo lo que diseñaba partía de un análisis del guion. Desde ahí veía los colores que predominarían rodeando a los personajes y los lugares que pisarían. En Sólo con tu pareja, la ópera prima de Alfonso Cuarón, le decía a los asistentes que la basura no era necesariamente eso, sino que podía ser parte del decorado.

“Siempre digo que no es poner una mesa, sillas y un vaso, sino que esto debe ir con el carácter del personaje, que determina si tiene polvo o no, ceniza, pocas veces es pulcra a menos que así sea el personaje. Aunque la cámara no lo capte, no importa, porque el actor sí, y eso es lo que cuenta”, comenta.

Con esos detalles, Brigitte se acercó a Kate Winslet en El lector, cinta ubicada en la posguerra, algo que Broch vivió de cerca.

“Yo estaba muy niña, pero lo viví, así que le explicaba cómo mi abuela zurcía los calcetines con una cosa de madera, a diferencia de hoy que se tiran. Era la posguerra, había que reparar y es lo que hace su personaje. Las hojas que ella agarra en la película yo se las ponía, fue hablar mucho con ella al respecto”, apunta.

De sus andanzas profesionales conserva algunas cosas, como un espejo de Romeo+Julieta y un cenicero de Mouline rouge, cinta para la cual tuvo que viajar a la India para conseguir las telas necesarias.

Ahora Brigitte está retirada del medio, o al menos eso dice, porque deja entrever que un buen guión la regresaría a la batalla. Lo último que realizó en México fue la serie El recluso (2018) y, a nivel internacional, Madame Luna, filme rodado en Italia que estrenó en Europa el mes pasado, esperando llegue en algún momento a México.

“Ahora con la Inteligencia Artificial no sé cómo va afectar, no tengo idea, creo que la decoración siempre se tendrá que hacer, tal vez no tanto la construcción de sets, pero la decoración sí, qué bueno que ya no estoy”, comenta.