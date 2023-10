Brian Austin Green, ex de Megan Fox, tuvo síntomas de un derrame cerebral por culpa de una dieta

"No podía hablar. No podía leer. No podía escribir", confesó el actor Brian Austin Green, ex de Megan Fox, quien padeció durante cuatro años los síntomas de un derrame cerebral por culpa de una dieta que emprendió con su prometida, la bailarina Sharna Burgess.

El rostro de la serie "Beverly Hills, 90210" habló en la más reciente edición del podcast "Sex, Likes and Spray Tans" de Cheryl Burke, y relato el calvario que tuvo que pasar para que los médicos detectaran su malestar, después de casi 200 análisis de sangre y dos resonancias magnéticas.

"Pasé cuatro años y medio recuperándome de síntomas similares a los de un derrame cerebral sin haber tenido nunca un derrame cerebral, pero no podía hablar", comentó.

Los médicos le dijeron que tenía vértigo y colitis ulcerosa, y que la combinación de ambos padecimientos provocó que permaneciera postrado en cama durante tres meses; en realidad, en un principio, ningún médico pudo descubrir qué es lo que realmente le ocurría, pero llegó a tener movimientos de una persona con edad avanzada.

"Entonces estas cosas neurológicas comenzaron a suceder después del vértigo , y eso fue... fueron cuatro años y medio de mi vida. Llegué al punto en el que barajaba como si fuera un hombre de 90 años", recordó.

Cuando consultó a un especialista en kinesiología y medicina oriental le dijeron que lo que tenía era una "inflamación interna por gluten y lácteos"; el estrés también fue un factor importante de su malestar de entonces, el cual provocó que tuviera una preocupante confusión mental al grado de presentarle a su hermana a un viejo amigo que ella ya conocía desde hace años; recordó que le era difícil leer libros básicos, hasta que su malestar fue detectado y atendido con éxito.

Brian Austin Green está feliz y agradecido de haber retomado su vida, pues tiene muchos motivos por los cuales seguir adelante, como lo son sus cinco hijos: Kassius Lijah, de 21 años, fruto de su relación con Vanessa Marcil; Noah Shannon, de 11 años, Bodhi Ransom, de 9 años, y Journey River, de 7 años, los cuales tuvo con Megan Fox; y en junio de 2022 recibió a Zane Walker, fruto de su relación actual con Sharna Burgess.

En una reciente publicación, el actor informó que su estado de salud es óptimo:

"Entonces, son 50. Con mis anteriores problemas de salud neurológicos y 5 niños, mi salud es mi máxima prioridad. He oído hablar de @prenuvo, y la habilidad de hacerme un escáner corporal completo que podría decir cualquier cosa anormal que suceda en mi cuerpo. La paz mental que ha surgido de hacerlo es invaluable. Acabo de recibir mis resultados hoy y no podría estar mejor informado y más aliviado", escribió junto a una serie de fotos, en una aparece con su amada Sharna Burgess, mientras que en otra posa afuera del escáner.

Brian Austin Green se recupera de la crisis de salud que sufrió. Foto: Instagram.

