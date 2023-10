Christian Nodal ama la vida que tiene con Cazzu, alejado de todo donde nadie lo reconoce

Christian Nodal se encuentra renovado, sigue viviendo un proceso espiritual importante que empezó hace dos años y en el que Julieta, mejor conocida como la rapera Cazzu, su actual pareja y madre de su hija, tuvo mucho que ver.

El cantante de 24 años cayó en un "mundo superficial", pues sentía que la gente ya no podían verlo como cualquier otro muchacho de su edad, pues con el dinero y la fama que había conseguido a sus 18 años, ante los ojos de la gente era como "una bomba de tiempo".

En entrevista con Mario Chavez, el intérprete de "Quédate" confiesa que en el pasado se privó de muchas cosas porque dejó de encontrarle sentido, varios de sus deseos ya los había cumplido y no encontraba un motivo realmente motivador, en sus giras internacionales se quedaba en el hotel, sin disfrutar de todo lo que hubiera podido; aunque tenía dinero y fama se sentía vacío.

"Veía que todo mundo avanzaba en su vida y yo estaba estancado, con más billetes, con más fama, con más todo pero vacío, sin vida; no tenía una casa a donde llegar a dormir", expresó sobre lo que era su vida antes de que conociera a Julieta, con quien formó un hogar en Argentina.

Lee también: Filtran las primeras fotografías de Cazzu y Nodal con su hija

Cazzu, vital para el cambio de vida de Christian Nodal

Nodal sigue en la búsqueda de muchas cosas, pero la clave para cambiar su vida de rumbo fue reconectarse con su público y desconectarse de la industria, es decir, de pensar cómo ser el número uno, cómo enganchar al público y cómo sacar éxitos cada semana; descubrió que lo verdaderamente importante era dejar fluir su arte.

Durante ese proceso de encontrarse así mismo, conoció a Cazzu, quien lo ayudó a salir de la depresión que enfrentaba, pues se encontraba mal en todos los aspectos de su vida y la importancia que le daba a las redes fue tanta que pensó que esa era la realidad.

“Mi pareja me ayudó mucho en ese proceso, yo traía una nube negra, y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea, yo ya estaba saliendo de una depresión; me sentía mal con el negocio, sentía que ya Christian Nodal no representaba lo que yo quería que representara, me sentía perdido”, confesó.

Lee también: El nuevo aspecto de Christian Nodal: un lienzo casi en blanco tras despedirse de sus tatuajes

Nodal revela el álbum de fotos de sus vacaciones más íntimas con Cazzu (Fuente Instagram @nodal)





Christian Nodal revela nombre que le daría a su hijo con Cazzu

Detalló que en definitiva, los viajes que ha hecho junto a Cazzu han sido los mejores de toda su vida, en ellos ha aprendido muchas cosas, se ha reencontrado consigo mismo y ha conectado con la naturaleza, la cual le ha enseñado lo que realmente es importante.

Sobre su vida con Cazzu, quien ya se convirtió en madre, contó que viven en un campo en Argentina, donde difícilmente se topan con alguien, sus vecinos más cercanos están “lejos” de su casa; relató que le encanta la vista que su hogar le ofrece, donde se disfrutan de unos atardeceres espectaculares, lo cual le encanta, así como cocinar junto a la rapera y tener una vida normal, sin que nadie lo reconozca, pues disfruta salir él mismo a comprar lo que necesita sin necesidad de seguridad, algo con lo que se siente como una persona completamente normal.

rad