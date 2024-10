Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, el ganador de "La casa de los famosos México" esta recibiendo comentarios negativos y críticas por aparecer junto a su esposo en todo momento, ya sea en entrevistas, en redes, programas o podcast, algo que con lo que no están de acuerdo muchos cibernautas quienes la tachan de "colgada".

Cada vez son más los comentarios en las propias redes de Brenda, en los que usuarios le piden que deje figurar a Mario solo, que lo deje disfrute de su triunfo, de su momento, y algunos ya hasta la comparan con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda aparecía junto al fallecido productor y actor en muchos de sus momentos importantes, un patrón que aseguran, está repitiendo Brenda Bezares.

"Botón para dejar de seguir a Brenda Colgada". "Ya señora, deje a su marido un ratito gozar el triunfo". "Deja brillar a Mario, ya estás como Florinda". "Tú vas a ser la encargada de volver a hundir la carrera de tu marido, porque toda esa gente que se ganó, ahorita lo está odiando y te está odiando a ti porque no sabes separar que el famoso es él no tú. Si ya sabemos que estuviste en los momentos malos, pero no tienes que cobrárselo. Te lo dice alguien que también va a todos lados con su marido". "Florinda Meza se queda corta.. es su momento, déjalo brillar", se lee entre los comentarios.

Usuaros protestan por la excesiva presencia de Brenda Bezares junto a su esposo Mario.

Brenda Bezares se defiende

Cuando Brenda Bezares entró de sorpresa a "La casa de los famosos" para celebrar su aniversario con Mario Bezares, enamoró al público, la pareja fascinó y muchos festejaron su historia de amor que ha estado marcada por momentos difíciles.

Cuando a Mario le entregaron su premio, de 4 millones de pesos, él, públicamente, se lo dio a su esposa, y le agradeció su apoyo incondicional, incluidos los casi dos años en los que estuvo en la cárcel y Brenda no lo dejó solo.

Sin embargo, ante las críticas de que no deja estar solo a Mario, la modelo, conductora y bailarina, que ha participado en varias obras de teatro y un par de telenovelas venezolanas, se defendió de los señalamientos.

"Recordar que yo también soy artista, muchos de los amigos artistas nos conocemos, si Anahí corre a mis brazos, me abraza y me pide cantar la canción (Demasiado fuerte) y bailarla, yo no le voy a decir 'ay no porque los fans se enojan", respondió a los medios que esperaron a la pareja en Monterrey.

A esto se suman varias declaraciones de excompañeros de Brenda en Multimedios, en donde aseguran no siempre tuvo la mejor actitud; a Mario Bezares le vienen varios proyectos, entre ellos un programa de radio con Arath de la Torre, además de su exclusividad por un año con Televisa; cuando a Mayito le preguntan sobre sus proyectos, él confiesa que quien lleva su agenda es su esposa Brenda.

