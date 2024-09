DJ Tokio, autor de "Quédate", la nueva canción de Brenda Bezares denuncia que la cantante ha tratado de adjudicarse su canción, pues a pesar de que la ha buscado en más de una ocasión para llegar un acuerdo del crédito que debe otorgarle por hacer un cover de su canción, alega que la esposa de Mario Bezares le ha dado largas y hasta ha ignorado sus mensajes.

La participación de "Mayito" en "La casa de los famosos" no sólo ha reivindicado su imagen ante el público, sino que ha dado a lugar que otros miembros de su familia, como es el caso de su esposa, se den a conocer a niveles inimaginados.

Brenda debutó como cantante en 2012, con el disco "Cumpliendo sueños" y aunque sí obtuvo cierto reconocimiento, no pasó los límites de Monterrey, Nuevo León, ciudad en donde residen los Bezares.

Fue a propósito del ingreso de Mayo al reality de Televisa que una de las canciones de ese álbum; "Demasiado fuerte" se viralizó y, a pesar de que fue lanzada hace 12 años, alcanzó una de las primeras posiciones en las listas de popularidad de Spotify.

Aprovechado su popularidad, Brenda ha lanzado nuevos sencillos, como fue el caso de "Flor desierta" y "Quédate", la canción que estrenara pronto. De hecho, hace poco menos de una semana, compartió en sus redes sociales, imágenes exclusivas del detrás de cámaras del clip de la canción.

Sin embargo, Brenda se enfrenta a desacuerdos con DJ Tokio, el creador de "Quédate", quien acusa a la esposa de Bezares de adjudicarse una canción que no es de su autoría.

El músico otorgó una entrevista a Verónica Gallardo, en la que dio a conocer que no se encuentra en buenos términos con Bezares, debido a que ha tratado de comunicarse con ella, sin obtener una respuesta.

"Está presentándose con una canción que no le pertenece, que no está autorizada para utilizar y aparte, platiqué diplomáticamente con ella para llegar a un buen término, no quiso, me (dijo): ´-Habla con mi representante, habla con mi disquera, que tu disquera se arregle´, se está colgando de 20 años de trabajo, la afectación es grande porque es de las canciones principales que tengo en mi ser, la carta fuerte para tener una presentación, no puedes adjudicarte una canción que no te pertenece", señaló.

Sin embargo, Brenda ha negado que su intención sea hacer creer que es una canción original suya, afirmando que siempre ha dicho que es un cover.

"No es plagio porque nunca dije que esa canción es mía, siempre dije que es un cover, no hay plagio en ningún momento, yo tengo mis canciones, ni siquiera le quiero dar foco a eso, el cuate este me está chantajeando, esto no se arregla así, eso es a través de las disqueras", precisó.

DJ Tokio está confiado del proceso legal que emprenderá, pues asegura que cuenta con todos los documentos que demuestran que tiene los derechos de autor de "Quédate".

