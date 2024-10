Desde su salida como rey de “La casa de los famosos México”, Mario Bezares ha tenido una larga semana de entrevistas y festejos en los que siempre está acompañado por Brenda Bezares, quien además de compartir el triunfo de su esposo, desea compartir cuadro, pues cada que la cámara capta al comediante ella se acerca para ser enfocada, lo que no ha pasado desapercibido por sus seguidores en redes sociales y se ha vuelto blanco de burlas.

“¡A fuerza quiere salir!”, le dicen, mientras que otros la defienden, dado que durante los dos años que Mario estuvo en la cárcel, tras el asesinato de Paco Stanley, Brenda también estuvo ahí junto a los abogados hasta el día que salió de prisión.

Elyfer Torres, conocida por su personaje de Beatriz Aurora Rincón en la telenovela “Betty en NY”, desea que su amiga Gala Montes reciba muchas propuestas de trabajo tras su tercer lugar en "La casa de los famosos".

“La amo. Además, es una actriz super talentosa, es preciosa y es buena persona”, y destaca el valor que tuvo al mostrarse tal cual es y alzar la voz por las mujeres, como lo hizo al enfrentarse a Adrián Marcelo: “Es buena persona, la chica hace mucho y es de frente, algo muy fuerte que no muchas personas se atreven. También creo que cada uno tiene sus procesos y que ella lo haya hecho es muy valiente, sobre todo en un programa de televisión abierta que todo el mundo está viendo y que tomamos como ejemplo. ¡La felicito!”.

¿Zonas diamante y oro se venderán como palcos en el Estadio GNP?

La utilización de los boxes diamante y oro (nuevas zonas del Estadio GNP) se ha realizado en secreto. Nadie sabe cómo, pero cada concierto hay público viendo el espectáculo desde esta zona; sin embargo, en la plataforma de Ticketmaster no se pueden adquirir entradas para ella, y ya circula la versión extraoficial de que estos asientos exclusivos podrían venderse como palcos, es decir, que quien los adquiera podría utilizarlos para cualquier evento, aunque aún no se ha confirmado.Mientras tanto se siguen usando aunque no se sabe cómo.

