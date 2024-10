Los miembros de RBD decidieron no hablar luego de que Maite Perroni hiciera público, a través de un comunicado, que su exmánager aceptó poco más de 5 millones de dólares de los 10 que estaba cobrando por la gira que realizó el grupo el año pasado, y que procederían legalmente, esto tras una auditoría realizada. “Hola. Por ahora no estamos dando declaraciones de ese tema”, respondió Christian Chávez, uno de los firmantes del documento. De Anahí, quien junto con Dulce no firma el documento, no hubo respuesta porque, explicaron, estaba en grabación de “¿Quién es la máscara?”

Mario Bezares obtuvo más votos que Sheinbaum

El conductor vive una nueva etapa en su vida. Foto: Instagram.

A una semana de haber llegado a su final, en “La casa de los famosos: México” todavía hay tema y el más reciente es que Mario Bezares, gran ganador de la segunda temporada del reality, superó en votos a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues de acuerdo con la publicación en Facebook de Nmas, fueron más de 39 millones de votos los que logró contra los 35.9 millones que le dieron el triunfo a la mandataria, es decir, el actor es hoy la persona más popular de México.

Mijares, “El rey de la noche” ¿y de Los caballeros del Zodiaco?

Los zapatos que Mijares usó en su reciente visita a Madrid, están dando de qué hablar. Foto: Instagram Mijares

Hace cinco años en las redes sociales y específicamente en YouTube, se hizo muy popular el opening del anime “Los Caballeros del Zodiaco”, pero musicalizado con el tema “El rey de la noche”, interpretado por Manuel Mijares, y causó conmoción porque la sincronía con la animación y la música era asombrosa, una curiosidad que fue redescubierta por un usuario de Instagram (@lelomarvazquez), que al publicarlo en su cuenta abrió el debate sobre si Mijares debió dedicarse a cantar openings. Muchos coincidieron que sí, incluso consideraron que esta canción era un mejor tema para musicalizar la entrada o salida de esta serie, además de llegar a la conclusión de que el compositor (Pablo Pinilla) o el propio Mijares eran otakus. Ojalá que algún día el cantante revele este misterio.

