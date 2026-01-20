Más Información

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

Abre nuevo museo interactivo sobre la historia del pan

Recontrata Secretaría de Cultura a los 31 bibliotecarios despedidos de la Vasconcelos; hoy regresaron a sus labores

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

La Compañía Nacional de Ópera (CNO) presentó su programación artística de 2026, la cual inicia en marzo con el estreno en México de la producción multipremiada “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, de una gran dupla artística del siglo XX: Kurt Weill y Bertolt Brecht. La puesta en escena es de Marcelo Lombardero, titular de la CNO, y la dirección concertadora es de Srba Dinić.

Las efemérides del año se ven reflejadas con la celebración del 150 aniversario del natalicio de Manuel de Falla, y el programa doble “El amor brujo / La vida breve”, que se presentará en abril. Esta puesta surge de la colaboración entre la Compañía Nacional de Ópera y la Compañía Nacional de Danza. El concepto escénico es de Nuria Castejón.

El “Werther”, de Jules Massenet, se presentará en mayo. El personaje clásico de Goethe cobrará vida con la voz de Ramón Vargas. La dirección concertadora será de Rodrigo Sámano; la escénica, de Juliana Vanscoit.

Una de las favoritas del repertorio, la “Tosca”, de Giacomo Puccini, llegará a los escenarios en octubre con dos elencos en los que estarán Arturo Chacón, Alfredo Daza y María Fernanda Castillo, y la dirección concertadora de Stefan Lano (la dirección de escena será de Luis Miguel Lombana).

Por el año dual México- Francia, el bicentenario de relaciones internacionales entre ambos países, se presentará “Daphnis et Chloé”, de Maurice Ravel, en septiembre. La dirección concertadora será de Alejo Pérez.

Una de las producciones más interesantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, será “Lost Highway”, con libreto de Olga Neuwirth y Elfriede Jelinek, basada en la película homónima de David Lynch.

Para junio será el XLIII Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, uno de los principales certámenes para artistas jóvenes en México.

