Más Información

Premio Pritzker 2026 para Smiljan Radic Clarke: el arquitecto chileno que reinventa la arquitectura con luz y materiales naturales

Premio Pritzker 2026 para Smiljan Radic Clarke: el arquitecto chileno que reinventa la arquitectura con luz y materiales naturales

La inusual propuesta que llevó a Matos Moctezuma a escribir su autoobituario

La inusual propuesta que llevó a Matos Moctezuma a escribir su autoobituario

Una pintura de Winston Churchill de 1935 llega a Christie’s la próxima semana; el ex primer ministro pintaba para aliviar el estrés

Una pintura de Winston Churchill de 1935 llega a Christie’s la próxima semana; el ex primer ministro pintaba para aliviar el estrés

Con escuela “en pausa”, Sogem cumple 50 años

Con escuela “en pausa”, Sogem cumple 50 años

Rafa Esparza: “Me siento más marcado por el color de mi piel y por ser Queer”

Rafa Esparza: “Me siento más marcado por el color de mi piel y por ser Queer”

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

El regreso de a México generó una enorme expectativa entre sus fans; sin embargo, la emoción comenzó a bajar cuando se dieron a conocer los precios de los boletos, que rápidamente provocaron críticas en redes sociales.

Y es que, los costos para ver en vivo al intérprete de “Die With a Smile” en el Estadio GNP Seguros presentaban aumentos considerables frente a los conciertos que el cantante ofreció en años anteriores.

La comparación resaltaron esta tarde, cuando arrancó la venta general para las cuatro prsentaciones que Mars ofrecerá en diciembre próximo, pues la tabla de precios indicaba un aumento de más del 100 por ciento.

Lee también

Para dimensionar la diferencia, cuando el artista inauguró el GNP (en 2024), el boleto más caro en rondaba los 6 mil pesos, mientras que para los shows de este año supera los 10 mil.

Las quejas de los seguidores no se hicieron esperar y en redes sociales se pueden leer comentarios como: "¿Y ya sin hambre?", "¿Más caros no había?", "Brunito, ¿ya te quieres jubilar o qué?", "¿Por qué son tres tipos de precios en una sola sección?", "Se nota que está endeudado".

Precios para ver a Bruno Mars en 2024

  • Platino A: $6,075.75
  • Platino B: $5,343.50
  • Platino C / D: $4,367.50 / $3,513.50
  • GNP / Verde A: $3,147
  • Verde B: $2,415
  • Naranja B: $1,927.50
  • General B: $1,561
  • Verde C: $1,317.50
  • Naranja C: $951.50

Precios para el concierto de 2026

  • Platino A: $10,394
  • Platino B: $8,149
  • Platino C: $6,441
  • Platino D: $5,343
  • Platino E: $4,245
  • GNP: $3,513
  • Verde B: $2,415
  • Naranja B: $1,927
  • Verde C: $1,317
  • Naranja C: $951
  • General B (de pie): $1,561

Aunque se esperaba una fuerte demanda por el regreso de Bruno Mars a la capital mexicana, el aumento en los precios ha generado un intenso debate. Por ahora, los boletos para sus presentaciones aún no se han agotado, algo poco habitual y que muchos atribuyen precisamente al incremento en los costos.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Destapan el lugar secreto donde comenzó la historia entre Kylian Mbappé y Ester Expósito. Foto: Instagram @k.mbappe / @ester_exposito

“Todo empezó en el vestidor del Real Madrid”: revelan cómo se conocieron Kylian Mbappé y Ester Expósito

“No estoy en política por dinero”: Sergio Mayer defiende su lugar en Morena y dice que lo agarran de "piñata". Foto: Sergio Mayer / IG

“No estoy en política por dinero”: Sergio Mayer defiende su lugar en Morena y dice que lo agarran de "piñata"

Escala la polémica Ludwika Paleta rompe el silencio tras acusaciones de rituales y brujería. Foto: Instagram @ludwika_paleta

Escala la polémica: Ludwika Paleta rompe el silencio tras acusaciones de rituales y brujería

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro. Foto: TikTok

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro

Megan Fox. Foto: AFP

Megan Fox se lleva todas las miradas con su nueva y atrevida sesión en Instagram

[Publicidad]