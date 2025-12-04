Rosalía regresará a México con su Lux Tour, una gira que marca una nueva etapa artística para la cantante española.

La intérprete de “Con Altura” vuelve al país después de cuatro años y aquí te contamos todos los detalles sobre la venta de boletos.

¿Cuándo se presentará Rosalía en México?

El Lux Tour ,titulado como su más reciente álbum, en el que fusiona orquesta sinfónica, ópera y obras multilingües, llegará a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Lee también: Lanzan lista de los mejores álbumes del año; Rosalía y Bad Bunny son algunos que la encabezan

Los conciertos se llevarán a cabo en los siguientes recintos y fechas:

• CDMX – Palacio de los Deportes: 24 y 26 de agosto de 2026

• Guadalajara – Arena VFG: 15 de agosto de 2026

• Monterrey – Arena Monterrey: 19 de agosto de 2026

Tras tres años de ausencia, Rosalía regresa a la música. Foto: Instagram

Así será la venta de boletos para Rosalía en México

La venta general comenzará el 11 de diciembre, mientras que las preventas exclusivas para tarjetahabientes de Banamex se realizarán en las siguientes fechas y horarios:

• Preventa Privilegios: 8 de diciembre, 9:00 a.m.

• Preventa LineUp: 8 de diciembre, 3:00 p.m.

Lee también: Rosalía no tiene tiempo para vida personal, dice que ocupa todos sus sentidos para su nuevo disco

• Preventa Fans: 9 de diciembre, 9:00 a.m.

• Preventa Priority: 9 de diciembre, 9:00 a.m.

• Preventa Banamex: 10 de diciembre, 10:00 a.m.

• Venta general: 11 de diciembre, 11:00 a.m.

Preventa para fans

Para participar en la venta especial para fans, el 9 de diciembre a las 9: 00 AM, es necesario realizar un registro previo, de acuerdo con información de Ocesa. Rosalía compartió el enlace correspondiente para quienes deseen inscribirse: https://www.rosalia.com/#tour

"Lux” de Rosalía, entre los mejores álbumes del año

The Associated Press seleccionó a Luz, entre los 10 mejores álbumes del año, describiéndolo como un trabajo "varguandista y poco convencional".

"Pero es mucho más que eso. A través de innumerables movimientos operísticos —así como 13 idiomas diferentes, un milagro fonético realizado por la cantante catalana— “Lux” es una colección ambiciosa de canciones sobre la divinidad destinadas a desafiar a su audiencia a una escucha activa. Es refrescante y arduo, un recordatorio atemporal de que las reglas están hechas para romperse.

*Con información de AFP.

Lee también: Bad Bunny y Rosalía elevan la temperatura este 14 de febrero con "La noche de anoche"