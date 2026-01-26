Más Información

Gonzales, Texas.— Vestido con su tradicional sombrero vaquero, botas y pantalones de mezclilla, Bobby Pulido subió al escenario y tomó el micrófono.

Aunque entonó su éxito más conocido, “Desvelado”, el momento central de la noche no fue musical, sino político: un discurso para presentarse como candidato al Congreso y como una alternativa para los texanos que, dijo, “están cansados” de la política tradicional.

El cantante texano, galardonado con dos Grammy y con casi tres décadas de trayectoria, aspira a representar al distrito 15 de Texas —que abarca parte de la frontera sur y las afueras de San Antonio, y cuya población es en un 81 % hispana— en la Cámara de Representantes.

Con una imagen de “demócrata conservador”, el cantante busca reconectar con los votantes latinos en Texas, que en los últimos años rompieron décadas de fidelidad al Partido Demócrata.

Desde mediados del año pasado inició una gira de asambleas públicas y esta semana, una de esas paradas fue en Gonzales, un poblado a las afueras de San Antonio, donde reunió a unas 150 personas el jueves por la noche.

Para Pulido, la incursión en la política está resultando “mucho más difícil” que su carrera musical.

“Yo estudié Ciencias Políticas, luego me desvié hacia la música y me fue bastante bien durante 30 años; pero al final estoy haciendo algo que siempre he querido hacer, quiero ser un servidor público.

“La comunidad hispana vota por las personas, no por los partidos (…) por eso la vemos tan dividida. Hace falta unirnos, y eso es lo que quiero hacer”, señaló.

