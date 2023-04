Los sorprendentes atuendos que la actriz de “Gossip Girl”, Blake Lively, ha modelado en el Met Gala, y que han dejado con la boca abierta a más de uno, no se podrán ver en la edición 2023, ya que la actriz confirmó que no asistirá al evento, que este año, rendirá homenaje al diseñador de modas Karl Lagerfeld.

La celebración anual que reúne a los actores, directores creativos, editoriales, anfitriones y personalidades influyentes del mundo del espectáculo para recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Además, son considerados los Oscars de la moda, de acuerdo con “Vogue”.

Recordemos que la aparición de Lively por la alfombra roja del evento de 2022: dejó con el ojo cuadrado a cientos de internautas, pues simplemente se ¡robó el show!.

La actriz, quien en esa ocasión fue coanfitriona, posó frente a las cámaras con un vestido Versace, que una vez que subió las escaleras del lugar, cambió de color.

Inmediatamente pasó de un color cobrizo a un azul llamativo y tenía su razón de ser debido a que el atuendo estuvo inspirado en arquitectura neoyorquina. Cabe destacar el la prenda fue diseñada por Donatella Versace.

En una entrevista con “Vogue”, Blake mencionó que utilizó un vestido que fuera todo un reto para la marca y que además superara sus participaciones anteriores e incluso se volvió tendencia en Twitter.

“En vez de buscar en la moda para influir en el vestido, miré hacia la arquitectura de Nueva York”, dijo en la misma entrevista.

Las referencias en la arquitectura neoyorquina fueron tres: el Empire State, la Estatua de la Libertad y la Gran Estación Central.

Blake Lively attends The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "In America: An Anthology of Fashion" exhibition on Monday, May 2, 2022, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)