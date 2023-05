Black Eyed Peas quiere trabajar con Guillermo del Toro y Peso Pluma

Este domingo Black Eyed Peas fue una de las bandas principales del Festival Tecate Emblema, y, aprovechando su visita al país, esta mañana Taboo, will.i.am y Apl.de.ap ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar detalles de su próxima gira por México.

Fue en ese marco que el trío ahondó sobre cómo se siguen adaptando a los nuevos ritmos, por ejemplo como lo hicieron la noche de ayer interpretando "Let's get it stared", de 2003, con una nueva versión en ritmo de urbano.

"Hemos hecho música por mucho tiempo, y para mantenerlo fresco queremos updated pero sin cambiar la vibración o la personalidad de las canciones, lo cual es un acercamiento muy delicado porque la audiencia quiere escuchar lo que conoce así que tienes que tener un acercamiento que no altere las canciones", dijo will.i.am a EL UNIVERSAL.

Al ser una banda que explora ritmos como el hip-hop, electrónico, urbano y pop, y que ha colaborado con artistas como Shakira y David Guetta, y ante la pregunta de si quisieran colaborar con alguien como el intérprete de corridos tumbados, Peso Pluma, señalaron:

"Nosotros somos fans de artistas jóvenes como Becky G y sabemos que ella hizo una canción con Peso Pluma, así que obviamente es algo natural para nosotros trabajar con un artista así. Somos fans de los nuevos artistas así que sería una bendición trabajar con alguien como él pero también las nuevas generaciones que están inspirando con su música y poniendo en alto a México", dijo Taboo en conferencia.

El trío además remarcó lo que significa para ellos México, lugar del que en palabras de Taboo (quien tiene raíces mexicanas) se sienten orgullosos.

"Es muy importante inculcarle a los niños que tengan curiosidad por sus raíces y su cultura", señaló.

Pero no sólo él, will.i.am al haber crecido en un barrio mexicano en Estados Unidos se dijo conectado con el país: "I call myself a blacksican" (me llamo a mí mismo negro-mexicano), dijo will.i.am, quién recalcó cómo en México es donde más fans tienen comparado con EU. Mientras que Apl.de.ap,quien nació en Filipinas, destacó que México se siente como su casa.

Ya terminada la conferencia y aun con micrófono en mano, Taboo además aprovechó la oportunidad para señalar en voz alta:

"Ojalá podamos trabajar con Guillermo del Toro".

Black Eyed Peas regresará en septiembre a México donde arrancarán su gira visitando Torreón el 30 de septiembre para seguir a Querétaro el 1 de octubre, Monterrey el día 5, y Ciudad de México el 6 de octubre, con el nombre del recinto por definir.

También visitarán Puebla (7 de octubre), Mérida (12 de octubre) y Cancún (14 de octubre), cerrando la gira en Guadalajara el 21 de octubre. Los recintos en los que se presentarán se anunciarán el próximo 23 de mayo.

