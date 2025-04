Andrea Chaparro y Luis de la Rosa están en el mundo Timbiriche.

La hija de Omar Chaparro y el actor de “Luis Miguel, la serie”, forman parte del elenco principal en la bioserie que contará la vida de los intérpretes de “Tú y yo somos uno mismo” y “Besos de ceniza”, que se rueda actualmente en Colombia.

El elenco se ha mantenido bajo llave, pero cercanos a la producción indican que Andrea y Luis estarían dando vida a Mariana Garza y Benny Ibarra, respectivamente.

Lee también La familia es lo primero… aunque cantes “Martillazo en el…”

Venden hasta la señal de internet en show de Yuridia

El pasado fin de semana, Yuridia dio un concierto en la Plaza México. Sus fans pensaron en recoger, a través de sus dispositivos móviles, detalles de la presentación; sin embargo, ese material no pudo ser compartido en las redes sociales de manera inmediata, ya que no había red al interior del recinto.

La razón a la que se atribuyó la falta de señal fue en apariencia la arquitectura de la plaza, ya que el hundimiento del ruedo es de 20 metros, pero la realidad, o el truco mañoso que hubo detrás fue que hubo a la venta unos chips que redireccionan la red de internet y que permiten tener señal, y casualmente se vio a vendedores de estos artículos por toda la plaza.

Ante esto no pocas personas cuestionaron: ¿qué tan válido es obligar al público a hacer este gasto extra?, porque al menos en noviembre, durante la presentación del espectáculo de “Coco” se pudo mandar mensajes y hacer publicaciones perfectamente.

Yuridia se presentó en la Monumental Plaza de Toros México y tuvo como invitada a Majo Aguilar. Foto: Instagram oficial.

Eduin Caz tenía miedo al éxito

Grupo Firme sorprendió al vender 32 mil boletos en solo un día para su primera fecha en el Estadio GNP Seguros, marcando así su regreso a los escenarios nacionales tras casi cuatro años de ausencia.

El fenómeno de ventas no sólo confirma el cariño del público hacia la agrupación tijuanense, también motivó la apertura de una segunda fecha.

Sin embargo, Eduin Caz, vocalista de la banda, confesó que pese a tener la fecha prevista desde el año pasado, decidió posponerla por inseguridad y por miedo al fracaso. “No me sentía confiado, no me sentía pleno”.

La agrupación estuvo cuatro años sin presentarse en escenarios de México. “Le dije a mi compa, espérame tantito, no sabía cómo reaccionaría la gente, porque cuando el público se enoja, ¡Ay Dios mío!”, cuenta el vocalista.

El vocalista del grupo musical Firme, Eduin Cazares, destacó su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para promover la música sin violencia y mostraron su distancia respecto a los polémicos corridos. Foto: EFE/ Mario Guzmán.

Lee también Sin escándalos, Yuridia hace historia