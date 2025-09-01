Más Información

Carlos, Kendall, James y Logan protagonizaron en 2009 Big Time Rush, serie de Nickelodeon que rápidamente se convirtió en un fenómeno entre niños y adolescentes. Ahora, siendo padres de familia, regresan a las giras.

“Yo tenía 18 o 19 años cuando empezamos, ahora tengo 36… Recuerdo que todo era tan nuevo, tan fresco. Lo increíble es ver a los mismos fans que nos conocieron siendo niños y que ahora han crecido con nosotros. Es como haber crecido juntos”, confesó Carlos Peña Jr.

Carlos recuerda aquellos conciertos abarrotados, los encuentros con los fans que crecieron junto con ellos y los viajes interminables de gira.

Ahora, como esposo y padre, su perspectiva sobre la fama y los escenarios ha cambiado: la música sigue siendo su pasión, pero la vida familiar y los valores personales tienen mayor peso.

“Tengo a mis hijos conmigo en la gira. Es divertido, pero también mucho trabajo. Puedo estar frente a miles de personas y, al volver al autobús, me toca seguir con mis deberes de papá. Es un contraste entre estar en la cima del mundo y regresar a la realidad más tierna de mi vida”, relató Peña Jr.

La fe también forma parte central de su vida hoy. Para Carlos, cada concierto y encuentro con los fans es una oportunidad de agradecer y transmitir un mensaje positivo.

“Mi esposa y yo creemos en Dios y siempre le doy la gloria a él. Cada noche agradezco por poder estar en el escenario frente a miles de personas. Mi mensaje al mundo es sencillo: Dios es bueno”, aseguró.

El regreso de la banda

La gira Big Time Rush In Real Life Worldwide será el regreso de la banda a México y Sudamérica a partir de 2026.

Después de sus exitosas presentaciones en 2023 y 2024, el grupo visitará Guadalajara (17 de febrero, Auditorio Telmex), Monterrey (19 de febrero, Auditorio Banamex) y la Ciudad de México (21 de febrero, Palacio de los Deportes), interpretando por primera vez en vivo todas las canciones de la serie.

“México siempre ha sido increíble con nosotros. Los fans son maravillosos y la energía es una locura. Recuerdo en Ciudad de México que salimos tarde del lugar y los fans rodearon nuestra van; estuvimos atrapados ahí por casi 40 minutos. Es una bendición verlos de nuevo y saber que muchos de ellos crecieron con nosotros desde que tenían seis años”.

Además, dijo, los fans podrán disfrutar de la presencia de Katelyn Tarver y de Stephen Kramer Glickman, quienes retomarán sus papeles de Jo y Gustavo Rocque, respectivamente.

La banda recorrerá más de 70 ciudades alrededor del mundo, celebrando su carrera, sus hits y, sobre todo, la relación duradera con sus seguidores. Será un show con la nostalgia de aquellos años.

“La emoción sigue siendo la misma. Las chicas lloran, nos abrazan… Es un momento muy especial para ellas y para nosotros. Me impacta ver que esa canción sigue marcando vidas”, reconoció Peña Jr.

