Ayer, acompañado de su esposa Celina del Villar, asistió al fin de temporada del musical “Cabaret” en el Teatro de los Insurgentes. Durante la alfombra roja fue cuestionado sobre los procesos legales que enfrenta Paulina Rubio, la “chica dorada”, junto a su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate. El cantante respondió con humor: “No soy ‘paulinólogo’, pero seguramente está bien, pregúntele a ella”.

Cuando se le preguntó sobre la resolución legal que favoreció a Sasha Sokol en la demanda que interpuso contra Luis de Llano Macedo, tío materno de Benny, prefirió no hablar del tema y se retiró del evento sin dar más declaraciones.

El intérprete de “Tonto corazón” aprovechó para expresar su admiración por Mon Laferte, quien protagonizó la etapa final de “Cabaret”, marcando su debut en los escenarios teatrales.

“Todo el mundo me ha hablado maravillas. Pobre (de Mon), no va a querer salir de esto nunca más, (el teatro) es un bicho que una vez que te pica te encanta, la disciplina, la compañía, porque se hace familia en el teatro. Yo creo que ella, por la teatralidad que expresa en sus canciones, sin duda es algo que le va muy bien”, dijo Benny.

El Kit Kat Club cerró sus puertas dejando el recuerdo de interpretaciones memorables. La producción, que inició hace 20 meses con Ilse Salas e Irene Azuela, concluyó su temporada con Mon Laferte, Flavio Medina y Bruno Bichir, quienes ofrecieron una última función con localidades agotadas y una ovación de pie del público.

Como madrina de la función estuvo Daniela Romo, quien develó la placa por las 350 representaciones. Emocionada, Romo dedicó palabras a Tina Galindo, productora de la obra: “Hace muchos años alguien trajo esta obra con una ilusión inmensa. Yo quiero agradecerle a esta persona, que ha hecho, que hizo y que ha prestigiado y dado brillo a este teatro, a través de este pequeño regalo que es para ustedes y para ustedes, para agradecerle de corazón a Tina Galindo”. La cantante explicó que prefirió hablar brevemente para no romper en llanto, agradeciendo al público por su apoyo constante al teatro.

El elenco realizó su ritual por última vez antes de salir a escena: reunirse en círculo detrás del escenario, colocar sus manos al centro y desearse “mucha mierda”, como dicta la tradición teatral. Durante el cierre, no pudo contener las lágrimas ante la calurosa respuesta del público. Sus compañeros la rodearon y tomaron de la mano para agradecer juntos a los asistentes.

