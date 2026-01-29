Para la cuarta temporada de "Bridgerton", Netflix decidió dividirla en dos partes: cuatro episodios el 29 de enero y cuatro el 26 de febrero. Después de haber sido conquistador por el Duque, vivir el romance imposible de Anthony y Kate y describir la identidad de Lady Whistledown, ahora todo gira en torno al hermano más carismático, más libre y más querido por el fandom Benedict Bridgerton.

Todo comienza en un baile organizado por Lady Violet Bridgerton. Benedict queda fascinado por una misteriosa mujer vestida de plateado. Hablan, conectan, comparten una charla íntima lejos del ruido y ella desaparece a medianoche sin revelar su identidad. Solo deja un guante. Lo que Benedict no sabe es que esa mujer no es una dama de la alta sociedad.

Es Sophie Baek (Yerin Ha), una criada brillante, ingeniosa y absolutamente realista que trabaja para la estricta Araminta Gun (Katie Leung).

Cuando el destino los vuelve a cruzar, Benedict no reconoce en Sophie a la mujer del baile, pero comienza a enamorarse de ella igual. Y ahí es donde el cuento de hadas se convierte en una historia sobre clase social, deseo prohibido y realidad.

Aunque la premisa recuerde a Cenicienta, Sophie está más cerca de personajes como Kate o Eloise que de Daphne.

Aunque Benedict y Sophie son el eje, la temporada también profundiza en Francesca Bridgerton y John Stirling y Colin y Penelope, ahora enfrentando las consecuencias públicas de que todos sepan que ella es Lady Whistledown

Fechas de estreno y títulos de los episodios

Parte 1 – 29 de enero de 2026

The Waltz Time Transfixed The Field Next to the Other Road An Offer from a Gentleman

Parte 2 – 26 de febrero de 2026

Yes or No The Passing Winter The Beyond Dance in the Country

El episodio 1 incluirá versiones orquestales de canciones como “Life in Technicolor” de Coldplay, “DJ Got Us Fallin’ In Love” de Usher ft. Pitbull y “Never Let You Go” de Third Eye Blind.

