Más Información

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

Para la cuarta temporada de "Bridgerton", Netflix decidió dividirla en dos partes: cuatro episodios el 29 de enero y cuatro el 26 de febrero. Después de haber sido conquistador por el Duque, vivir el romance imposible de Anthony y Kate y describir la identidad de Lady Whistledown, ahora todo gira en torno al hermano más carismático, más libre y más querido por el fandom Benedict Bridgerton.

Todo comienza en un baile organizado por Lady Violet Bridgerton. Benedict queda fascinado por una misteriosa mujer vestida de plateado. Hablan, conectan, comparten una charla íntima lejos del ruido y ella desaparece a medianoche sin revelar su identidad. Solo deja un guante. Lo que Benedict no sabe es que esa mujer no es una dama de la alta sociedad.

Lee también:

Es Sophie Baek (Yerin Ha), una criada brillante, ingeniosa y absolutamente realista que trabaja para la estricta Araminta Gun (Katie Leung).

Cuando el destino los vuelve a cruzar, Benedict no reconoce en Sophie a la mujer del baile, pero comienza a enamorarse de ella igual. Y ahí es donde el cuento de hadas se convierte en una historia sobre clase social, deseo prohibido y realidad.

Aunque la premisa recuerde a Cenicienta, Sophie está más cerca de personajes como Kate o Eloise que de Daphne.

Aunque Benedict y Sophie son el eje, la temporada también profundiza en Francesca Bridgerton y John Stirling y Colin y Penelope, ahora enfrentando las consecuencias públicas de que todos sepan que ella es Lady Whistledown

Fechas de estreno y títulos de los episodios

Parte 1 – 29 de enero de 2026

  1. The Waltz
  2. Time Transfixed
  3. The Field Next to the Other Road
  4. An Offer from a Gentleman

Parte 2 – 26 de febrero de 2026

  1. Yes or No
  2. The Passing Winter
  3. The Beyond
  4. Dance in the Country

El episodio 1 incluirá versiones orquestales de canciones como “Life in Technicolor” de Coldplay, “DJ Got Us Fallin’ In Love” de Usher ft. Pitbull y “Never Let You Go” de Third Eye Blind.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tunden a Christian Nodal por felicitar a Marc Anthony por su segundo hijo: “Tú tienes una, cuídala”. Foto: AFP / Tomada de Instagram @nadiaferreira

Tunden a Nodal por felicitar a Marc Anthony (57 años) por su segundo hijo con Nadia Ferreira (26): “Tú tienes una, cuídala”

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática. Foto: AFP/AP

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática

Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal en plena batalla legal por violencia intrafamiliar: "Camarón que se duerme". Foto: Captura de redes sociales

¿Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal? "Camarón que se duerme...", le dice en plena batalla legal

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas. Foto: AP

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas'

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney lanza su propia línea de lencería y la modela frente al espejo

[Publicidad]