Benedict Cumberbatch, protagonista de "Doctor Strange", amenazado con un cuchillo en su casa de Londres

Benedict Cumberbatch, su esposa Sophie Hunter y sus tres hijos pequeños, Christopher, Hal y Finn, vivieron momentos de terror en su casa al norte de Londres, pues un individuo, identificado como Jack Bissell, ingresó a la propiedad y los amenazó con un cuchillo.

Si bien el hombre ya fue detenido, medios internacionales reportaron que la famosa familia sigue conmocionada, ya que temieron por su vida y actualmente pasan noches sin dormir.

De acuerdo con “The Daily Mail”, Bissell es un hombre de 35 años que trabajó como chef en el lujoso Hotel Beaumont en Mayfair, una de las zonas prestigiosas de la capital británica.

Los informes reportan que el sujeto habría derribado la puerta de hierro principal a patadas mientras profería amenazas, como: "Sé que te has mudado aquí, espero que se queme".

Además, lanzó una de las plantas del jardín contra la pared de la casa y dañó el portero eléctrico en su intento fallido por ingresar a la propiedad.

Asustados y mirando la escena desde adentro, la pareja se encerró junto con sus hijos y llamó a la policía, que llegó minutos después de que el agresor se fuera sin lograr su objetivo.

Debido a la evidencia de ADN que el chef dejó en el portero eléctrico, el cuerpo policiaco logró identificarlo y lo arrestaron días después.

En el juicio, los fiscales comentaron que previo al ataque, Bissel compró pan en una tienda cercana y, aparentemente, comentó al vendedor sus planes, puesto que pretendía incendiar "hasta los cimientos" de la casa del protagonista de “Doctor Strange”.

El responsable fue multado y asumió la responsabilidad por los daños causados a la propiedad de Benedict. Además, se le impuso una orden de restricción que le prohíbe acercarse a la familia del actor y a la zona en un período de tres años.

Foto: Film Frame

Cabe mencionar que el incidente ocurrió a principios del mes. Por otra parte se supo que Bissel ha tenido problemas con la ley desde 2015. En aquel año, fue arrestado durante una protesta contra la intervención militar en siria, también se adjudica la creación de un platillo en el restaurante donde trabajó, tiene una condena previa por robo, tres denuncias por delitos contra propiedad privada y una por delito de drogas.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que lo llevaron a actuar violentamente contra los Cumberbatch.

A pesar de que ni el actor ni la directora han dado declaraciones al respecto, una fuente allegada dijo que: “Toda la familia estaba absolutamente aterrorizada y pensó que este tipo entraría y los lastimaría".

No es la primera vez que el actor se ve involucrado en una situación de peligro. En 2004 fue secuestrado por seis hombres en medio de un rodaje en Sudáfrica e intentaron encerrarlo en la cajuela de un auto:

“Eso me enseñó que llegas a este mundo igual que como te vas: solo. Me hizo querer vivir una vida menos ordinaria”, confesó a The Telegraph, en aquel entonces.

Con información de LA NACIÓN.

