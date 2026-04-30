Ante las grandes producciones animadas hollywoodenses que cuentan con presupuestos de entre 100 y 200 millones de dólares, como ha sido el caso de "Intensa-Mente 2" y "Super Mario Galaxy: La película", hay una propuesta mexicana que apenas y costó una centésima parte y apuesta a la ya casi inexistente técnica 2D.

"Bem, un lémur en fuga" llega este fin de semana a salas, una cinta pensada en que, más allá de la técnica y los grandes efectos visuales, lo importante sigue siendo la historia.

La nueva película de Leopoldo Aguilar (Isla Calaca y Escuela del miedo) sigue a una niña huérfana, quien entabla amistad con un lémur traído ilegalmente desde Madagascar para su venta en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México.

“Hay que entender que culturalmente hablando, hay estudios extranjeros que nos han metido el 3D como una idea primordial de cómo se tienen que hacer las películas de animación, sin embargo la animación 2D tiene años y requiere de otro tipo de recursos”, considera Aguilar.

“Creemos que aparte de lo bonito , también tiene costos más asequibles. Y no es que lo técnico vaya a un segundo plano, pero no debería de importar más que la historia”, agrega.

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En la cinta, una niña entabla amistad con un lémur traído ilegalmente desde Madagascar para su venta en el Mercado de Sonora de la CDMX. Foto: Cinépolis Distribución

Este año en 2D se lanzó "Amelie y los secretos de la lluvia", nominada al Oscar, que contabilizó más de 120 mil boletos vendidos durante su corrida comercial en salas nacionales.

"Bem, un lémur en fuga", es una película que tardó ocho años en concretarse. La idea nació en una aula del CCC y cuando Aguilar entró al proyecto, acababa de ser tío y quiso contar la aventura desde los ojos de una niña.

“Tenía la pregunta de qué tipo de contenidos se están generando para las infancias, entonces fue abordar la historia de una niña que, a pesar de sus vulnerabilidades y una situación compleja de vida, decide sacar la casta”.

El tema del tráfico de animales se puso para crear reflexión entre los niños que la vean en cine.

“No decimos si algo está bien o mal, lo que intentamos es una reflexión y que los niños vean cómo el lemurcito está asustado a la ciudad y tiene la oportunidad de tener una amiga”.

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