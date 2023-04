Bella Ramsey reveló el duro mensaje que le dieron en un casting antes del éxito de “The Last of Us”

Pocas personas saben que la serie “The Last Of Us” de HBO Max está basada en un exitoso videojuego que lleva el mismo nombre. Incluso los fanáticos del mismo se volvieron locos de felicidad cuando se enteraron que se realizaría una serie sobre el mismo.

Sin embargo esa euforia y felicidad se vio disminuida cuando los seguidores del videojuego se enteraron que la actriz británica Bella Ramsey interpretaría el papel de Ellie.

Esto no fue porque Ramsey sea mala actriz, sino porque físicamente no se parece en nada a la Ellie del videojuego creado por Naughty Dog.

Sin embargo, con el tiempo, y episodio tras episodio, Bella Ramsey fue demostrando su talento para la actuación y varios fanáticos del videojuego se retractaron de sus opiniones. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Pedro Pascal y Bella Ramsey. Fuente: Instagram @bellaramsey

Recientemente Bella Ramsey reflexionó en una entrevista sobre todo lo que sintió cuando los fanáticos del videojuego comenzaron a criticarla sin antes haber visto un solo capítulo de la serie. Incluso Ramsey dijo que se sintió muy mal cuando todos estaban obsesionados con su “cabeza cuadrada”.

En lugar de dejar de leer los comentarios, Ramsey aseguró que ingresó en un espiral de negatividad. "Buscas un comentario que sea aún más doloroso que el anterior", confirmó la joven actriz. Sin embargo añadió "me engañaría a mí misma si pensara que lo estaba haciendo en broma".

Sin embargo, la protagonista de “The Last Of Us” sacó fuerzas y siguió adelante. "Me gustaría poder decir que tenía la suficiente confianza en mí misma como para que no me hubiera afectado de ninguna manera, pero sí lo hizo", dijo Ramsey.

Pedro Pascal y Bella Ramsey. Fuente: Instagram @bellaramsey

"Me alegro de haber podido hacerlo por ellos. Y por la serie. Y por Ellie. Quiero hacerle justicia", finalizó Bella Ramsey, quien lamentablemente no formará parte de la segunda temporada de “The Last Of Us”, ya que la serie realizará un salto en el tiempo y los productores necesitan una actriz más adulta en el papel de Ellie.