Belinda rompe el silencio sobre el fan que se subió al escenario: "no fue con mala intención"

Este pasado fin de semana, Belinda se presentó en la Feria de las Fresas, en Guanajuato, donde se llevó tremendo susto al ser embestida por uno de sus fans quien logró burlar la seguridad del lugar y colarse hasta el escenario para poder estar cerca de la cantante. Pero la euforia del joven hizo que no midiera sus fuerzas y no sólo estuvo a punto de derribar a la española, también la lastimó.

A través de sus redes sociales, Beli habló sobre este incidente que, ella misma reveló, le habría dejado un dolor de espalda, pero sus palabras no fueron muy bien recibidas por muchos, incluso la tacharon de malagradecida con sus seguidores.

A su regreso a la CDMX y en un encuentro con la prensa, la también actriz fue cuestionada sobre estas críticas y aseguró, que lejos de lo que se pueda decir, ella siempre tiene presenta a su público: "Yo considero a mis fans y ellos saben que los amo muchísimo", dijo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en declaraciones retomadas por Telemundo





Belinda aseguró que además del susto se llevó una leve lesión en la espalda Foto: Instagram





Lee también Tras cancelar por lluvia, Billie Eilish repone concierto en el Foro Sol este mismo jueves

Incluso, reconoció que no cree que la intención del joven haya sido provocarle un al rato y mucho menos agredirla, simplemente las cosas se salieron un poco de control debido a la intensidad del momento: "No creo que lo haya hecho con mala intención, claro que no. Pero sí estuvo fuerte", agregó.

Sobre su salud y si sufrió alguna lesión derivada a este encontronazo, la intérprete de "Egoísta"aseguró que se encuentra en perfectas condiciones y por fortuna no hubo necesidad de que visitara a ningún medico: "Estoy mu bien, me dolía un poco la espalda, pero estoy bien. Tampoco fue cosa de doctor, solo un pequeño dolor de espalda", expresó.

Anteriormente en su cuenta de Instagram, subió un mensaje donde explicaba que si hay algo que ama en este mundo son sus fans, por eso siempre busca darles tiempo; además subrayó que el amor que siente por ellos es tanto que durará por siempre.

Lee también Billie Eilish sale a cantar sola al escenario y cancela por lluvia