Guns N' Roses cierra un ciclo importante en su historia con la salida de Frank Ferrer, quien fuera el baterista de la banda durante 19 años.

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de la agrupación, a través de un comunicado en el que destacaron que el fin de la relación laboral ocurrió en un contexto amigable.

"La banda agradece a Frank su amistad,, creatividad y sólida presencia durante los últimos 19 años y le desea éxito éxito en la próxima etapa de su trayectoria musical", se puede leer en el texto.

Ferrer se unió a Guns N' Roses en junio de 2006, inicialmente como reemplazo temporal del baterista Bryan "Brain" Mantia. Su incorporación se consolidó rápidamente, convirtiéndose en miembro permanente y participando en giras significativas, incluyendo el "Not in This Lifetime... Tour", que marcó el regreso de los miembros fundadores Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Aunque las razones de su salida no fueron reveladas, los integrantes explicaron que la decisión fue tomada hace más de un año, pues la última participación de Ferrer con los rockeros fue en noviembre del 2023, cuando se presentaron en el escenario del festival "Hell & Heaven".





Con este comunicado la banda hizo oficial la salida de Frank Ferrer.





¿Quién es Frank Ferrer?

Antes de unirse a Guns N' Roses, Ferrer ya contaba con una carrera, habiendo sido miembro de The Psychedelic Furs y Love Spit Love. Además, trabajó como músico de sesión con artistas de renombre, lo que le permitió desarrollar una versatilidad y experiencia que aportó a su rol en la banda.

Se sumó a la alineación del grupo en 2006 y rápidamente se ganó lugar. Durante su tiempo con la banda, Ferrer contribuyó al álbum Chinese Democracy (2008), proyecto que enfrentó múltiples desafíos y que tardó 17 años en completarse.

La salida de Ferrer se produce en medio de los preparativos para arrancar una nueva gira muundial, misma que está planeada para mayo del 2025 en Corea del Sur.

Hasta el momento, la banda no ha anunciado quién será el nuevo baterista que se unirá a la alineación actual, que incluye a los miembros fundadores Axl Rose, Slash y Duff McKagan, junto con Dizzy Reed, Richard Fortus y Melissa Reese.

