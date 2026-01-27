Más Información
El thriller de acción con carga política de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), lidera la carrera por los Premios de la Academia Británica de Cine, asegurando 14 nominaciones el martes, incluidas menciones para cinco de sus actores.
La épica vampírica impregnada de blues de Ryan Coogler, "Sinners" ("Pecadores"), le sigue de cerca con 13 nominaciones, mientras que la tragedia familiar shakesperiana de Chloé Zhao, "Hamnet", y la odisea de ping-pong de Josh Safdie, "Marty Supreme" ("Marty Supremo"), tienen 11 cada una.
Los nominados a mejor película son "One Battle After Another", "Hamnet", "Marty Supreme", "Sinners" y el drama familiar noruego "Sentimental Value" ("Valor Sentimental").
Los contendientes a mejor actor principal son Robert Aramayo por interpretar a un hombre con síndrome de Tourette en el drama biográfico “I Swear”, Timothée Chalamet por "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio por "One Battle After Another", Ethan Hawke por “Blue Moon” ("Luna Azul"), Michael B. Jordan por "Sinners" y Jesse Plemons por "Bugonia".
La carrera por la mejor actriz principal enfrenta a la favorita Jessie Buckley por "Hamnet" contra Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te daría una patada"), Kate Hudson por “Song Sung Blue”, Chase Infiniti por "One Battle After Another", Renate Reinsve por "Sentimental Value" y Emma Stone por "Bugonia".
Los actores de "One Battle After Another" Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn están todos nominados por actuaciones de reparto.
The Associated Press fue reconocida en la categoría de mejor documental con una nominación por el desgarrador retrato de la guerra en Ucrania de Mstyslav Chernov, “2000 Meters to Andriivka”, coproducido por AP y PBS Frontline.
Los ganadores se anunciarán en una ceremonia el 22 de febrero en Londres, presentada por el actor Alan Cumming. Los premios del Reino Unido, oficialmente llamados los Premios de Cine EE BAFTA, a menudo proporcionan pistas sobre quién triunfará en los Premios de la Academia de Hollywood, que se celebran este año el 15 de marzo.
Este año, de manera inusual, las nominaciones al Oscar se anunciaron primero, y "Sinners" aseguró un récord de 16 nominaciones, seguido por 13 para "One Battle After Another".
La academia británica ha reconocido a varios intérpretes pasados por alto por los Oscar, incluidos los nominados a actor de reparto Paul Mescal por "Hamnet" y Odessa A’zion por "Marty Supreme".
Los BAFTA también tienen un acento distintivamente británico, con una categoría separada de mejor película británica. Sus diez nominados incluyen “The Ballad of Wallis Island”, “Pillion”, “I Swear” y “Bridget Jones: Mad About the Boy”.
La mayoría de los ganadores de los BAFTA son elegidos por 8 mil 500 miembros de la academia del Reino Unido de profesionales de la industria, con uno, el Premio Estrella Emergente, seleccionado por votación pública de una lista corta de nominados. Los contendientes a estrella emergente de este año son Infiniti, Aramayo, la estrella de "Sinners" Miles Caton y los actores británicos Archie Madekwe y Posy Sterling.
Al igual que otros grandes premios de cine, la academia de cine de Gran Bretaña ha introducido cambios en los últimos años para aumentar la diversidad. En 2020, ninguna mujer fue nominada como mejor directora por séptimo año consecutivo, y los 20 nominados en las categorías de actuación principal y de reparto eran blancos. El proceso de votación se cambió para agregar una ronda de lista larga antes de seleccionar a los nominados finales.
Zhao es la única mujer nominada en la categoría de mejor dirección, junto a Anderson, Safdie, Cooger, Yorgos Lanthimos por "Bugonia" y Joachim Trier por "Sentimental Value". En todas las categorías, incluidos documentales y cortometrajes, el 25% de los nominados a dirección son mujeres.
Lista de nominados
MEJOR PELÍCULA:
'Hamnet'
'Marty Supreme'
'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another')
'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
'Sinners' ('Los Pecadores')
MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA:
'Un simple accidente' ('It Was just an Accident'), de Jafar Panahi y Philippe Martin
'El agente secreto' ('The Secret Agent'), de Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux
'Valor Sentimental' ('Sentimental Value') de Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar
'Sirât', de Oliver Laxe y Domingo Corral
'La voz de Hind' ('The Voice of Hind Rajab'), de Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha
MEJOR DIRECCIÓN:
Yorgos Lanthimos, por 'Bugonia'
Chloé Zhao, por 'Hamnet'.
Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.
Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Joachim Trier, por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
Ryan Coogler por 'Los Pecadores' ('Sinners').
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:
Jessie Buckley, 'Hamnet'.
Rose Byrne, 'Si pudiera te daría una patada' ('If I Had Legs I’d Kick You').
Kate Hudson, 'Canción para dos' ('Song Sung Blue').
Chase Infiniti, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Renate Reinsve, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
Emma Stone, 'Bugonia'.
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:
Robert Aramayo, 'I Swear'.
Timothée Chalamet, 'Marty Supreme'.
Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Ethan Hawke, 'Blue Moon'.
Michael B. Jordan, 'Los Pecadores' ('Sinners').
Jesse Plemons, 'Bugonia'.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:
Odessa A’zion, 'Marty Supreme'.
Inga Ibsdotter Lilleaas, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').
Wunmi Mosaku, 'Los Pecadores' ('Sinners').
Carey Mulligan, 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
Teyana Taylor, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Emily Watson, 'Hamnet'.
MEJOR ACTOR DE REPARTO:
Benicio del Toro, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Jacob Elordi, 'Frankenstein'.
Paul Mescal, 'Hamnet'.
Peter Mullan, 'I Swear'.
Sean Penn, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Stellan Skarsgård, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')
MEJOR GUIÓN ADAPTADO:
Tom Basden y Tim Key, por 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
Will Tracy, por 'Bugonia'
Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, por 'Hamnet'
Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Harry Lighton, por 'Pillion'.
MEJOR GUIÓN ORIGINAL:
Kirk Jones por 'I Swear'.
Ronald Bronstein y Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.
Kleber Mendonça Filho, por 'El agente secreto' ('The Secret Agent')
Eskil Vogt y Joachim Trier, por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').
Ryan Coogler, por 'Los Pecadores' ('Sinners').
MEJOR PELÍCULA INFANTIL Y FAMILIAR:
'Arco', de Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman.
'Boong', de Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani.
'Lilo & Stitch', de Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich.
'Zootopia 2' ('Zootropolis 2'), de Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino.
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:
Kate Hawley, por 'Frankenstein'.
Malgosia Turzanska, por 'Hamnet'.
Miyako Bellizzi, por 'Marty Supreme'.
Ruth E. Carter, por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Paul Tazewell, por 'Wicked: Por siempre' ('Wicked: For Good').
MEJORES EFECTOS ESPECIALES:
Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett y Eric Saindon, por 'Avatar: Fire and Ash'.
Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier y Robert Harrington por 'F1. La película' ('F1').
Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell por 'Frankenstein'
Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh y Terry Palmer por 'Cómo entrenar a tu dragón' ('How to Train Your Dragon').
Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin y David Zaretti por 'The Lost Bus'.
MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA:
'28 años después' ('28 Years Later')
'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').
'Bridget Jones: Loca por el' ('Bridget Jones: Mad About the Boy')
'Mátate Amor' ('Die My Love')
'H Is for Hawk'
'Hamnet'
'I Swear'
'Mr. Burton'
'Pillion'
'Steve'
MEJOR DEBUT BRITÁNICO:
'La Ceremonia' ('The Ceremony')
'La sombra de mi padre' ('My Father’s Shadow')
'Pillion'
'A Want in Her'
'Wasteman'
MEJOR DOCUMENTAL:
'2,000 Meters to Andriivka', de Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath
'Apocalypse in the Tropics', de Petra Costa y Alessandra Orofino
'Cover-Up', de Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand y Yoni Golijev
'Mr. Nobody Against Putin', de David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt y Alžběta Karásková
'The Perfect Neighbor', de Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee
PELÍCULA DE ANIMACIÓN:
'Elio'
'Little Amélie'
'Zootropolis 2'
MEJOR CASTING:
Lauren Evans por 'I Swear'.
Jennifer Venditti por 'Marty Supreme'.
Cassandra Kulukundis por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Yngvill Kolset Haga y Avy Kaufman por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').
Francine Maisler por 'Los Pecadores' ('Sinners').
MEJOR FOTOGRAFÍA:
Dan Laustsen por 'Frankenstein'.
Darius Khondji por 'Marty Supreme'.
Michael Bauman por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Autumn Durald Arkapaw por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Adolpho Veloso por 'Train Dreams'.
MEJOR MONTAJE:
Stephen Mirrione por 'F1. La película' ('F1').
Kirk Baxter por 'A House of Dynamite'.
Ronald Bronstein y Josh Safdie por 'Marty Supreme'.
Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Michael P. Shawver por 'Los Pecadores' ('Sinners').
MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE:
Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many por 'Frankenstein'.
Nicole Stafford por 'Hamnet'.
Kyra Panchenko, Kay Georgiou y Mike Fontaine por 'Marty Supreme'.
Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz y Mike Fontaine por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier y Sarah Nuth por 'Wicked: For Good'.
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL:
Jerskin Fendrix por 'Bugonia'.
Alexandre Desplat por 'Frankenstein'.
Max Richter pro 'Hamnet'.
Jonny Greenwood por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Ludwig Göransson por 'Los Pecadores' ('Sinners').
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:
Tamara Deverell y Shane Vieau por 'Frankenstein'.
Fiona Crombie y Alice Felton por 'Hamnet'.
Jack Fisk y Adam Willis por 'Marty Supreme'.
Florencia Martin y Anthony Carlino por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Hannah Beachler y Monique Champagne por 'Los Pecadores' ('Sinners').
MEJOR SONIDO:
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo Y Juan Peralta por 'F1. La película' ('F1').
Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoem por 'Frankenstein'.
Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').
Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker y Felipe Pacheco por 'Los Pecadores' ('Sinners').
Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por 'Warfare'.
MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO DE ANIMACIÓN:
'Cardboard', J.P. Vine y Michaela Manas Malina.
'Solstice', Luke Angus.
'Two Black Boys in Paradise', Baz Sells, Dean Atta y Ben Jackson
MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO:
'Magid/Zafar', de Luis Hindman, Sufiyaan Salam y Aidan Robet Brooks.
'Nostalgie', de Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson y Kath Mattock.
'Terence', de Edem Kelman y Noah Reich.
'This Is Endometriosis', de Georgie Wileman, Matt Houghton y Harriette Wright.
'Welcome Home Freckles', de Huiju Park y Nathan Hendren. EFE
