Azela Robinson causa polémica al opinar acerca de lo ocurrido en la Cineteca Nacional

Este martes se produjo un escándalo en torno a la Cineteca Nacional y su personal de seguridad, luego de que dos policías mujeres solicitaran a una usuaria trans que abandonara el baño de mujeres de forma violenta, situación que desató la molestia de la visitante, generando que expusiera la discriminación de la que fue víctima en las instalaciones de la institución. Este asunto ha polarizado las posturas en redes sociales, pues así como muchas personas se han unido a su indignación, hay otras que aseguran que las mujeres transexuales no son mujeres y aunque la actriz Azela Robinson no dejó clara cuál de estas es su postura, emitió un comentario que no ha sido bien recibido en Twitter.

Aunque la actriz no aclaró qué opina acerca de la identidad transexual, el comentario que hizo en su cuenta de Twitter llamó la atención porque compartió un video de Wendy Guevera en la que es entrevistada, junto a Kimberly Irene (otra de las integrantes de Las Perdidas), sobre la forma en que concibe su sexualidad, asegurando que ella no se asume como una mujer, sino como una chica trans pues para la influencer, ser una mujer tiene que ver con los órganos sexuales con los que se nace.

"Siempre me han atacado porque yo siempre he dicho que no me considero una mujer, yo siempre he dicho que soy una chica transexual y, para mí, la mujer biológica es la mujer que puede dar un bebé, tienen su órgano reproductor femenino todo por dentro", y aclaró "Yo habló por mí, no habló por las demás y ni modo, yo no voy a cambiar y dar una cara falsa por dar gusto a otras personas y yo estar infeliz, jamás".

Azela retuiteó este video acompañado de este mensaje:

"Una mujer trans, que se impone con su autoestima bien ubicada… no necesita entrar a un baño para saber quién es".

Entre los comentarios que cuenta la publicación, son muchas las personas que apoyan su postura y, de hecho, aplauden a Wendy su visión sobre la transexualidad, sin embargo, parte de la comunidad LGBTIQ+ también se ha sentido vulnerada ante el rechazo que existe todavía hoy en nuestro país, el cual, sigue conservando una ideología en que la diversidad sexual es mal vista o poco comprendida por la población heterosexual.

Por ello, ya son muchas las personas que han cuestionado a aquellas y aquellos que enaltecieron el nombre de Wendy, al convertirse en la primer mujer transexual en ganar un reality show en México de gran exposición como fue el caso de "La casa de los famosos México", asegurando que su triunfo sería el parteaguas para que la comunidad comenzara a ser respetada y obtener mucha más visualización pero que, en el caso de Laura Glover, ha sido juzgada luego de exponer las agresión que vivió en el baño de la Cineteca.

De hecho, Laura ya ha expuesto que cerraron su cuenta de Instagram, luego de que un grupo de usuarios la reportaran por el hecho de exhibir su postura ante los hechos tranfóbicos que vivió, por lo que ya ha convocado a parte de la comunidad a levantar la voz en búsqueda de frenar los actores discriminatorios que tanto ella como otras mujeres transexuales viven día con día.



