Atención fans de Karol G: esto es lo que prepara la Bichota

En las últimas horas, Karol G ha dejado en claro que capítulo que vivió junto a Anuel AA ya está más que cerrado. La cantante colombiana ya no esconde su romance con Feid, de hecho hasta lo acompañó durante su concierto en Miami, en donde además de presumir una gran sonrisa, lució un cuerpazo de impacto.

Pero no es el único colombiano en la vida de Karol G, y es que la Bichota está muy cerca de Ovy On The Drums, pero por un motivo que va a poner felices a los fans de la cantante, puesto que ambos harán una nueva colaboración musical. Karol G y el músico y productor colombiano sacaron, a fin del 2022, el tema Cairo, que ya cuenta con más de 11 millones de visualizaciones en YouTube.

Karol G y Ovy On The Drums han sido amigos desde hace mucho tiempo y han trabajado juntos en exitosas canciones. El músico, anunció la nueva colaboración con una serie de fotos junto a la artista, pero una de ellas llamó la atención de los seguidores porque se puede ver en ella a dos jóvenes artistas, mucho antes de alcanzar la fama.

Karol G y Ovy on the drums, una amistad que tiene mucha historia. Fuente: Instagram @ovyonthedrums

"Empezamos desde abajo y aquí vamos", escribió el músico junto a varias estampas junto a Karol G, en donde se les ve muy jóvenes y en la actualidad. "Y lo que viene va estar más cabrón".

Ovy on the drums y el engaño que le valió la carrera al argentino Paulo Londra.

En el 2021 se terminó el conflicto entre el músico argentino Paulo Londra y el productor Ovy on the drums. Si bien no trascendieron detalles del juicio, al parecer hubo un acuerdo "pacífico" porque Londra volvió a hacer música y no se habló más del tema.

¿Quién es Paulo Londra y qué está pasando con él?

¿Qué pasó entre ellos? En 2019, según relata Paulo Londra, el colombiano, junto a otro músico conocido como Kristo, le hicieron firmar un contrato, totalmente engañado. Por medio de eses contrato, Londra, su música y sus grabaciones, quedaban atados a Big Ligas hasta 2025. Todo lo que el músico hiciera, por su cuenta, sería objeto de juicio y peor para el argentino, los beneficios económicos irían a los bolsillos del colombiano.