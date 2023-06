Alejandro Sanz enfrenta castigo millonario por el impago de una deuda en Miami

A finales de Mayo, el cantante Alejandro Sanz alarmó a sus fanáticos después de que publicara un mensaje depresivo en sus redes sociales, pues externó que no se sentía nada bien y estaba cansado.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió el pasado 26.

Lee también: Tenoch Huerta se retira de la película 'Fiesta en la Madriguera' tras acusaciones de María Elena Ríos por stealthing

Después, sorprendió a todos con la ruptura de su relación de tres años con la artista Rachel Valdés. Aunque se rumoreaba en los medios de comunicación que el deterioro mental del intérprete de "Amiga mía" se debía a una crisis económica, no se confirmaron dichas especulaciones. Ahora sale a la luz que el famoso ha sido condenado en Miami por el impago de una deuda.

Alejandro Sanz terminó su relación con Rachel Valdés tras tres años de noviazgo. Foto: Instagram Rachel Valdés

Alejandro Sanz enfrenta castigo millonario

De acuerdo con el medio español “El mundo”, Sanz fue castigado por el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, España, por lo tendrá que enfrentar un pago millonario en la compra de unas propiedades de Miami y el embargo de sus bienes.

Lee también: "La casa de los famosos": filtran los sueldazos que recibirían sus participantes

La publicación señala que la magistrada: María del Rocío Montes aprobó la solicitud de la Fsicalía para la sentencia dictada contra el artista. Además el problema legal inició hace 2 años y se le condenaba al pago de 3,000,000 de dólares de su patrimonio personal.

El artista realizó el desembolso de $7 millones en la adquisición de dos lujosos inmuebles. Entre ellos, destaca una casa colonial de más de 3 mil metros cuadrados ubicada en la zona de Sunset Lake, por la cual Sanz pagó la suma de 4.7 millones de dólares.

Para la adquisisicón, el cantante pidió préstamos a Total Bank de Florida, que le fueron concedidos a sus sociedades Gazul Producciones, S.L.U., y a Music on Wheels, LLC, ubicada en Estados Unidos.

El cantante no cancelará su gira a pesar de que no pasa por su mejor momento. Foto: Instagram Alejandro Sanz.

Lee también: La miniserie de drama en HBO Max que te erizará la piel de inicio a fin