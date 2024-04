Así ha sido la vida de Maribel Guardia a un año de la muerte de su hijo, Julián Figueroa

Maribel Guardia ha puesto a prueba su fortaleza ante el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa ocurrido hace exactamente un año, debido a un infarto en su casa.

El duelo ante esta pérdida la ha seguido acompañando durante todo este tiempo y aunque al principio se tomó unos días para vivir su luto, dos semanas después continuó sus actividades laborales: la actuación en la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”.

“Tengo que continuar mi vida, mi hijo eso hubiera deseado”, expresó la artista fuera del teatro el 22 de abril del 2023, en donde recibió una ovación de pie por el público y compañeros.

En agosto de ese año Maribel reapareció en el programa “Hoy” en donde no pudo evitar llorar al hablar de su hijo y dijo que muchos momentos de dolor la doblegaba.

“Le doy gracias a Dios por ese hijo maravilloso que me dio, por tener la bendición de ser madre, no me arrepiento para nada, le tenemos mucho miedo a la muerte, pero es lo único seguro en la vida y lo que aprendemos de eso es a vivir haciéndole honor a Dios”.

Para ese entonces la estrella de televisión compartió que afrontaba su dolor con la ayuda de una tanatóloga, además tuvo una visión de su hijo gracias a la Virgen de Guadalupe.

“Estoy agotada física y mentalmente; necesito ver a una tanatóloga y trabajar muchas cosas que necesito”, comentó en su momento, quien dijo que cuando murió Julián, ella no podía caminar, le temblaban las piernas.

A lo largo de los siguientes meses la también conductora costarricense ha tenido días difíciles en los que no dormía casi nada, ni siquiera comer por la tristeza, tal como lo dijo su nuera Imelda Tuñón.

Este dolor sigue presente en Maribel Guardia y en ocasiones entra en depresión al recordar a Julián, pero le reconforta pensar en su nieto José Julián, así lo explicó el pasado 2 de marzo en sus redes sociales.

“La tristeza y este dolor tan grande, a ratos me hace querer no continuar. Julián niño de mi alma, tengo mis brazos vacíos y escucho a mi corazón palpitar fuerte cada vez que te pienso.

“Disfruté de tantos espacios vacíos que llenaste en mi vida, con tu sentido del humor, tu inteligencia, tu talento, tu música, dejaste grabados en mi corazón tantos recuerdos bonitos, te veo en todas partes y sin lugar a dudas vives en el rincón de mi alma donde atesoro los recuerdos que le dan sentido a mi vida”, dio..

Hasta el momento ella no ha podido entrar a la recámara de Julián, su nuera sólo lo hizo una vez para sacar un ventilador, esta última compartió que no han decidido qué harán con las cenizas del cantante y actor, pero para este primer aniversario luctuoso realizarán una misa familiar y privada.

