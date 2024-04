Maribel Guardia niega que intentó quitarse la vida tras la trágica pérdida de su hijo José Julián

Maribel Guardia ha compartido abiertamente con sus seguidores en las redes sociales su dolor y el proceso que enfrenta tras la pérdida de su único hijo, el cantante José Julián, quien falleció hace un año debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ahora salió a hablar frente a las cámaras para desmentir que había considerado suicidarse tras la lamentable noticia, como se sugirió en algunos medios.

Las especulaciones acerca de los presuntos planes de la famosa para acabar con su vida surgieron a raíz de una publicación que realizó en Instagram en medio de su duelo.

Durante un encuentro con la prensa, que fue retomado por "Ventaneando", Maribel expresó que es una mujer de fe y se siente profundamente agradecida con Dios a pesar del duro episodio que le ha tocado vivir. Explicó: "Hasta el día en que murió mi hijo, me senté, me hinqué y le dije 'Gracias, Señor. Tú me lo diste, tú te lo llevaste', y nunca he pasado por esa etapa de reclamarle a Dios".

Maribel Guardia sufre la ausencia de su hijo, fallecido hace cinco meses. Foto: Instgaram.

Conmovida, añadió que los titulares relacionados con su supuesto intento de suicidio sí la afectaron. "Por mí nunca ha pasado eso (de morirme). Estoy agradecida con la vida, con el tiempo que me permitió disfrutar (a José Julián). Mi hijo llenó mi alma de luz", agregó. Además, expresó sentirse muy decepcionada al ver dichos titulares.

Por su parte, Mario Chacón, esposo de la también cantante, manifestó sentirse muy molesto por lo sucedio, especialmente por la publicación de una revista en particular. Explicó que hace más de cuatro años que no conceden entrevistas a dicho medio, que dio a conocer una supuesta exclusiva afirmando que Maribel había charlado con ellos. "Es molesto porque es mentira, aunque no al grado de demandarlos. Pero debo aclarar que Maribel lleva un proceso impecable", afirmó.

Recientemente, Guardia reflexionó en sus redes sociales sobre la muerte. En un mensaje publicado en su cuenta junto a una fotografía en la que aparecen José Julián, su hijo, y la madre del menor, Imelda Garza Tuñón, escribió: "La muerte no tuvo poder, el Señor resucitó. La resurrección nos enseña a encontrar belleza y esperanza incluso en los momentos más difíciles y dolorosos; siempre hay luz al final del túnel. Dios bendiga a sus familias".