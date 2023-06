Así fue la vida de Talina Fernández, una apasionada de la palabra y la comunicación

Talina Fernández hizo de todo en los medios de comunicación; reportera, conductora, productora, actriz y últimamente youtuber, porque su filosofía siempre fue aventurarse a hacer las cosas aunque no fuera una experta, pero hacerlo con disciplina y seriedad, por eso logró consolidar una carrera de 53 años.

"Yo no tenía vocación de comunicadora, yo tenía hambre, entonces con la preparación que yo tenía, con la fuerza y la juventud pues me aventé a hacerlo todo, con vergüenza, no queriendo fallarle a nadie y así son 53 años los que llevo en la televisión", declaró a EL UNIVERSAL el año pasado.

La infancia de Talina

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, nació el 2 de agosto de 1944 en el Hospital Inglés, en la Ciudad de México, sus padres fueron Jorge Fernández-Veraud y Catalina Vela Alcaráz, quienes le dieron la mejor educación posible, ya que acudió al en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt y a un internado en Illinois, Estados Unidos, donde curiosamente conoció a Lolita Ayala; por eso hablaba con fluidez inglés, francés y alemán.

Lee también: Muere la conductora Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia, confirma la familia a EL UNIVERSAL

Antes de salir en la televisión, Talina Fernández quería ser enfermera

En un inicio, quiso ser enfermera y estudió un tiempo en el Instituto Nacional de Cardiología, pero no terminó su carrera porque contrajo matrimonio con el francés Gerardo Levy, con quien procreó a sus hijos Mariana, Juan Jorge "Coco" y Patricio, su unión duró 10 años pero se divorciaron, este fue un paso que sin querer la llevó a los medios de comunicación.

"Yo le entraba a todo, estuve en el Colegio Alemán y tengo una buena preparación y sobre todo una gran disciplina y esto me ha ayudado mucho en mi carrera, porque yo me aventaba a todo porque estaba a cargo de mis tres hijos (Mariana, Coco y Patricio), aunque su papá (Gerardo Levy) me ayudó un tiempo y mi suegra me hizo el favor de pagarles las colegiaturas, yo tenía que vestirlos, pasearlos, llevarlos al doctor y todo lo demás".

Así en 1969, inició siendo anfitriona de un telekinder, a éste le siguió el programa "La Cosquilla" (1970) pero necesitaba tener un trabajo más estable y comenzó a buscar, así que se entrevistó con un señor que se llamaba Arnold Billboard que venía del Canal 8, éste le explicó que buscaban una reportera de deportes que, además de inglés, dominara otro idioma, entonces ella le dijo que hablaba con fluidez francés y alemán.

"Así entré a noticieros por los idiomas, vale la pena prepararse porque no sabe uno cuándo lo vaya a necesitar, aunque el francés y alemán no los tuve que usar nunca".

Es su historia se encuentran proyectos como En punto (1972), Punto final (1972), Contacto directo (1972), Antena 5 (1975), Noche a noche (1983), Nuevas noches (1988), ECO (1988), Hoy (1998 y 2016), Hasta en las mejores familias (2000), Nuestra casa (2002-2005), Cuídate de la cámara (2019), Sale el sol (2020), por mencionar algunas.

Como reportera pasó a la historia la cobertura que realizó en 1994, que fue el asesinato del político Luis Donaldo Colosio durante un mitín en un barrio de Tijuana llamado Lomas Taurinas, la conductora recuerda que ella no iba en plan de trabajo, sino como invitada de Diana Laura Riojas, esposa del entonces candidato a la presidencia de la República.

"El destino me puso ahí, pude dar la noticia de su muerte, también le di sangre porque él era O negativo como yo, pero conocemos el triste final y fue una de las noches más horribles de mi vida. No iba como comunicadora, ni como reportera, iba de invitada especial pero primero está tú trabajo y compromiso con la empresa, fue cumplir hasta donde se pudo dando la noticia".

Como actriz formó parte de Las gemelas (1972), Muchachita (1986), Tenías que ser tú (1992) y Adictos (2009), y en la obra Todo se vale (1984). El radio también le abrió sus puertas con Talinissima (1998-2019), en el Grupo Radio Centro, el año pasado terminó su ciclo en el programa Blah Blah Blah, espacio que tenía en Reporte Índigo, pero no por eso dejó de disfrutar hacer radio.

Lee también: Famosos se despiden de Talina Fernández, la "Dama del buen decir"

"Es muy padre porque no te tienes que maquillar, no tienes que llegar quien sabe cuantas horas antes, pero además la radio es como platicar con tus amigos y mis amigos son todo México, he logrado el cariño de mucha gente y a ellos son a quien le hablo, les cuento mis vivencias, les cuento historias que he leído, platico con gente que ha hecho algo importante, la radio es maravillosa".

Las nuevas tecnologías tampoco se le negó, porque Talina también tuvo su propio canal de YouTube y redes sociales, aunque aseguró que de todo eso se encarga su hijo Pato Levy y ella sólo hacía lo que él le decía.

"Yo no sé entrar ni a Fecebook, ni a Tik Tok, ni a nada, ya me agarraron muy mayorcita, el 2 de agosto cumplo 78 años, entonces los cambios hoy en día en la comunicación son muy rápidos, no te da tiempo de digerirlos, entonces yo me declaro incompetente y analfabeta".

Aún así sus videos generan curiosidad entre los usuarios de estas plataformas, como cuando mostró su closet o platicó un poco de su pasado en televisa, haciéndose virales sus declaraciones, pero para Talina dar acceso a su privacidad de esta manera no ha resultado tan agradable.

"A la gente le gusta mucho meterse en la vida de los demás, yo creo que la gente debería ocuparse en vivir su propia vida; agradezco a los que han visto lo que he subido pero esa velocidad en la comunicación me hace sentir que no te queda nada después porque todo se va".

Abierta al amor

Talina estuvo casada además de Gerardo Levy, con Alberto Velasco con quien duró seis años, en 1981 contrajo nupcias con el político Alejandro Carrillo Castro con quien duró 25 años; pero en los últimos años de su vida se dio una nueva oportunidad en el amor con el empresario José Manuel Fernández, a quien aceptó como novio en febrero de 2021.

"Me acompaña, nos reímos, la pasamos muy bien, estoy encantada llevo seis meses con él y espero que me dure hasta que me muera. A mi edad se vive con la misma pasión que cuando eras joven, gracias a Dios existe la pastillita esa, nos la 'fanfirulean' los jóvenes, porque estamos listos para la triple maroma tártara, existe la pasión, no es nada más el sentarnos en una mecedora y vernos, aquí hay pasión, compañía, risa, estamos felices; no se cierren al amor".

Talina tenía en total siete nietos, a los cuales aseguró amar profundamente, pero le llenaba de especial orgullo María, hija de Mariana Levy (q.e.p.d.), con quien llevaba una excelente relación.

"Yo supe que no me podía morir cuando murió Mariana, porque me tenía que ocupar de María, que no era hija de Pirru (Jose Maria Fernández, entonces esposo de Mariana). La amo igual que a mis hijos, me ha dado un soporte con su ejemplo, me ha dado un orgullo enorme, trabaja como bestia, yo creo que me lo heredó, estudia, es una tipaza María".

Las enfermedades que invadieron a Talina

La llamada "Dama del buen decir" aprendió a vivir con dos tumores en su cabeza (glioma y meningioma) y a pesar de que le ha afectado el equilibrio y el sentido del oído, aseguró que nunca se dejó caer.

Talina Fernández pensó que era pretencioso hablar de un legado de su parte, porque consideró que lo hecho en 54 años no llegó a ese nivel, pero sí aceptó que dejó grandes cariños y algunas enseñanzas como comunicadora.

"Primero el respeto al público, después el amor que me ha tenido el corazón lleno durante toda mi vida, la verdad que es algo muy importante, porque si vas a hablar con la gente diles la verdad y la clase quizá, no andar enseñando, yo nunca me escoté, nunca manejé el atractivo físico para obtener ningún trabajo, entonces creo que podrían aprender a tener más clase, porque esas que andan enseñando de más pues les va a durar poco, porque todas se van hacer viejas y cuando esa es tu única arma estás perdida".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones má

melc