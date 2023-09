Así fue la primera vez que los Rollings Stones tocaron en CDMX hace 30 años

Los Rolling Stones es sin lugar a dudas una de las bandas de rock más importantes del mundo y de la historia. Nacida en 1962 en Londres, e integrada por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart. Junto a ellos desfilaron varios bateristas y bajistas que nunca permanecieron fijos en la formación hasta que llegaron Bill Wyman y Charlie Watts para darle la estructura final al grupo.

Los Rolling Stones en el antiguo templo de San Lázaro. Fuente: Facebook @fernando.aceves.71

La banda fue moldeándose con influencias provenientes del country, el punk, la música disco, el soul, el reggae y la música electrónica. Los Rolling Stones se disputaban las grandes audiencias nada más y nada menos que con The Beatles, pero su estrellato lo alcanzaron en 1965 cuando revolucionaron al mundo con “I Can't Get No. Satisfaction”.

La primera vez de los Rollings Stones en CDMX

Hace 30 años atrás, los Rolling Stones llegaron a México por primera vez en 1995, en el marco de la gira “Voodoo Lounge”. Se trató de una verdadera explosión de emociones para el público americano que podía disfrutar de los ya míticos artistas sobre el escenario que los recibió con los brazos abiertos en CDMX.

En este marco, los Rolling Stones filmaron en México el videoclip de su canción “I Go Wild” que, a pesar de no estar en sus canales oficiales, el material audiovisual sigue dando vueltas por algunas plataformas. Lo anecdótico de este videoclip es que fue rodado en un particular e histórico lugar para los mexicanos.

El videoclip de “I Go Wild” fue filmado en el antiguo templo de San Lázaro, en la Ciudad de México. El lugar elegido por los Rolling Stones fue establecido por Hernán Cortés como el fuerte de las Atarantas y, en 1572, se transformó en un hospital de leprosos. El templo se encontraba en las afueras y ahora su estructura está erguida en el centro. Este sitio atesora una parte de la rica historia mexicana, y también de la historia de una de las bandas más importantes de todo el mundo.