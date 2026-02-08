Mientras se realizaban los preparativos para que Bad Bunny apareciera en el espectáculo oficial del medio tiempo del Super Bowl LX, en plataformas digitales, comenzó una presentación alterna titulada “The all-american halftime show" (el espectáculo de medio tiempo totalmente estadounidense, en español)

El evento fue organizado por los sectores más conservadores de EU, y a manera de protesta, pues no vieron con buenos ojos la elección del boricua como el protagonista de este show; incluso, hubo quienes aseguraron que "no era lo suficientemente estadounidense" para ese escenario.

La transmisión se realizó a través del canal de Turning Point, una organización política fundada por el fallecido activista y político Charlie Kirk.

Lee también Las frases más icónicas del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El show arrancó con la frase: “Este es para ti, Charlie”, haciendo referencia directa a Kirk, asesinado en septiembre durante un acto público. Acto seguido los números musicales comenzaron.

A diferencia del show del "Conejo malo", este medio tiempo tuvo la participación de varias estrellas estadounidenses, aunque el acto principal corrió a cargo de Kid Rock, famoso ícono de la música country y un simpatizante declarado de Trump y el movimiento MAGA (Make America great again).

Además de Rock también subieron al escenario otras figuras como Lee Brice, Brantley Gilbert y Gabby Barrett.

LET THE ALL-AMERICAN HALFTIME SHOW BEGIN pic.twitter.com/p5DylFny3M — Turning Point USA (@TPUSA) February 9, 2026

Uno de los momentos más destacados fue la actuación de Brice, quien interpretó la canción “Country Nowadays”, tema que aborda la fe, la familia tradicional y el choque de estos valores frente a la sociedad moderna.

Otra diferencia entre el show oficial y el cien por ciento estadounidense fue la duración, pues mientras Benito ofreció un concierto histórico en apenas 13 minutos; el alternativo tuvo una duración de poco más de media hora y contó con una escenografía cargada de símbolos patrióticos.

Cabe mencionar que, durante todo el evento no se hizo ninguna mención al reggaetonero. Al finalizar, se presentó un video con imágenes de Kirk junto a su esposa y su hijo.

“The all-american halftime show" alcanzó los casi cinco millones de espectadores en YouTube, y en los comentarios varios usuarios expresaron su apoyo a Donald Trump y sus ideas políticas.

Lee también Redes llaman “histórico” al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX, mientras Trump lo critica