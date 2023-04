Así fue el reencuentro de Dania y Arturo Carmona tras salir de "La casa de los famosos"

El romance entre el actor Arturo Carmona y la influencer Dania Méndez murió definitivamente, al menos eso dejaron en claro durante su reencuentro en el foro de Telemundo, cuando ella fue la expulsada número once de "La Casa de los Famosos"; y a pesar de que casi hubo lágrimas en un primer momento cuando se vieron, al final ambos terminaron en la zona de amigos.

"Qué guapo te ves", fue lo primero que le dijo Dania a Carmona cuando lo vio entrar al set y de inmediato se fundieron en un abrazo, cuando ella le enseñó su muñeca derecha con la pulsera que él le regaló e intento devolvérsela, el actor le pidió que por favor la conservara.

Cuando los conductores Jimena Gállego y Héctor Sandarti los confrontaron , les hicieron saber que querían despejar la duda sobre qué iba a pasar con ellos ahora que ya habían dejado el reality, si retomarían su relación donde la dejaron o buscarían su camino por separado.

Lee también Margarita Portillo, viuda de Andrés García, le contesta a Palazuelos por acusarla de llenar de odio al actor

"En este momento podría decir que amistad", dijo Dania. "Sí, creo que es lo mejor... lo mejor que obtuve de ti fue eso, una amistad, confianza, un cariño y gran aprendizaje de muchas cosas", respondió Carmona mirando a la influencer, quien aseguró que ella lo consideraba como un maestro.

Cuando Jimena reconoció la caballerosidad de Arturo con Dania, él respondió que no sabría ser de otra forma con ella, porque la considera una mujer que ha sido muy guerrera en el sentido de lograr lo que ha querido y sobre todo porque ha salido adelante a base de "trancazos".

Dania, por su parte quiso ser muy sincera y aseguró que nunca le dio falsas esperanzas al actor de tener una relación romántica."Yo he tratado de ser lo más transparente, siempre he tratado de ser sincera con él. Sabes lo que te quiero, lo que te estimo, lo importante que fuiste ahí adentro para mí. En cuanto a una relación, creo que no es el momento, pero el tiempo lo dirá", finalizó Dania Méndez.

Lee también Carmen Campuzano revela que fueron muchos los intentos de regresar con Andrés García