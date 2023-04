Margarita Portillo, viuda de Andrés García, le contesta a Palazuelos por acusarla de llenar de odio al actor

Margarita Portillo, viuda del actor Andrés García, no se quedó callada y salió a defenderse de las fuertes acusaciones que hizo en su contra Roberto Palazuelos . Y es que mediante un extenso mensaje que compartió en las redes sociales, el llamado "Diamante negro" aseguró que su relación con el protagonista de Pedro Navaja se vio mermada luego de que algunas personas lo manipularan, y aunque no dio nombres era obvio que se refería a Portillo y su hijo.

La tarde de ayer y tras luchar por varios meses con las complicaciones de la cirrosis hepática que le fue diagnosticada, García perdió la vida a los 81 años. Aunque su partida no fue del todo inesperada, familiares y amigos del actor se dijeron sumamente afectados, entre ellos Palazuelos, quien llevaba algún tiempo distanciado de él.

A través de sus redes sociales, el empresario dedicó unas emotivas palabras a quien, aseguró, veía como un verdadero padre, sin embargo; llamó la atención que casi al final del mensaje, aseguró que Andrés fue manipulado por gente "ambiciosa": "Desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quieren sus bienes lo alejaron de mi y de sus hijos,siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar", escribió.





Posteriormente, compartió un video de uno de los últimos días que pasó al lado del primer actor, en el que dejó una frase que decía: "Nuestro último día juntos, antes de que gente mala lo envenenara con odio hacia sus verdaderos amigos".

Con varios mensajes en las redes sociales, el "Diamante negro" le dio el último adiós Andrés García Foto: Instagram

Margarita sale en su defensa

Las palabras del villano de telenovelas no tardaron en llegar hasta los ojos y oídos de Portillo, quién en medio de los preparativos del funeral de su esposo, hizo uso de las cámaras de televisión para responderle a Palazuelos.

En sus declaraciones ante los medios, Margarita aseguró que el empresario fue el que se alejó de la vida de Andrés, además, aclaró que todo lo dicho por él son mentiras “No, se alejó solito, por su propia boca y sus mentiras”, dijo a medios como "Despierta América".

Además, expresó que, en estos momentos, no le importa lo que Roberto pueda o no decir, pero cada una de sus publicaciones lo dejan en evidencia: "Las cosas que ha estado publicando, no he visto más que una, que me enseñaron ayer en la noche, porque ni estoy para eso ni es importante. Pero eso les muestra la clase de ser humano y de mentiroso que es”, agregó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el abogado arremete en contra de la viuda de García, anteriormente ya había dicho que ella sólo se movía por dinero, esto luego de que Leonardo García la acusara de no permitirle ver a su padre.

