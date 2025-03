El lanzamiento de "Con otra", la nueva canción de Cazzu ha generado que la polémica que la vincula a Ángela Aguilar y Christian Nodal resurja, pues aseguran que la esposa del músico ya contestó a la argentina, con una serie de historias de Instagram donde muestra el patio de su casa, la que afirman que, antes de convertirse en su hogar conyugal, el terreno fue comprado para que ahí se construyera la propiedad donde iba a vivir el cantante con su ex y su hija Inti.

Con sólo unas horas de diferencia, entre el estreno de "Con otra" y "El amigo", las nuevas canciones de Cazzu y Nodal, de forma exponencial, las cifras demuestran que el público está más interesado en conocer lo que la argentina tiene por decir.

Hasta el momento, "Con otra" ha alcanzado casi 8 millones de reproducciones en YouTube, mientras que "El amigo" oscila entre las poco más de 6 mil 800 reproducciones.

Lee también: Ángela Aguilar responde a canción de Cazzu: “este amor no lo voy a esconder”

¿Las reacciones de los involucrados?, no se hicieron esperar, pues a pesar de que ni el músico de regional mexicano ni su esposa, ambos han recurrido a sus redes sociales, dejando entrever que están al tanto de todo lo que ha provocado el nuevo sencillo de Cazzu.

El caso de Nodal fue mucho más frontal, al responder a una fanática que sugería que, en este momento, no había tiempo para escuchar su nuevo tema, debido a que todo mundo estaba enfocado en analizar "Con otra".

El cantante contestó:

"Yo ando con la de ´Ya súperame´, y eso me no me impide disfrutar de ´El amigo´".

Por su parte, Ángela compartió una serie de historias en las que graba los exteriores de su casa, un gran patio que, como en otras entrevistas ha indicado Nodal , por la variedad de su flora es visitado hasta por animales silvestres como venados.

Junto a los videos, la joven escribió "música nueva muy pronto" y "una rancherita".

Sin embargo, en "Kadri Paparazzi" afirman que, una fuente cercana, les habría revelado que las historias de Aguilar tienen un trasfondo, debido a que trataría de demostrar a Cazzu que la casa que un día, Nodal adquirió con el objetivo de habitar junto a la argentina y la hija que comparten, ahora es donde ella y su esposo viven.

Lee también: “Ya supérame”, responde Christian Nodal a fan que le recuerda su pasado con Cazzu

El programa de YouTube también indicó que las reacciones de la joven han generado conflictos en su matrimonio, debido a que podría estar entorpeciendo la búsqueda de Nodal y su familia de relanzar su carrera y limpiar su imagen.

En el canal asociaron la información con la casa que se ve incendiarse en el video de "La Cueva", la primera canción que Cazzu lanzó de este, su nuevo proyecto musical.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc