Ángela Aguilar se siente muy orgullosa de la familia que ha formado con su esposa Christian Nodal, la pareja está por cumplir ocho meses de casada, y aunque las críticas en torno a su relación no han parado desde que se hizo público su romance con Christian, la hija de Pepe Aguilar no se queda callada y defiende su amor.

A través de una serie de videos de lo que parece ser su hogar con Christian, en medio de la naturaleza, la artista de 21 años anunció que pronto saldrá nueva música, y de fondo se escucha un breve adelanto de ésta, letra que habla de un amor que no piensa ocultar.

"Está bien si me creen pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quién, porque este amor no lo voy a esconder", se escucha mientras Ángela muestra las afueras de la propiedad en la que se encuentra, mismo lugar en el que su esposo Nodal invitó a la gente a escuchar su reciente lanzamiento "El amigo"; en el video aparece Ángela en una faceta muy romántica y apasionada junto a él.

Christian Nodal y Ángela Aguilar derrochan pasión en el nuevo video "El Amigo".

Ángela es quien más ha hablado de la relación con Christian, a quien conoce desde que era menor de edad, trabajaron juntos al mando de su papá Pepe Aguilar en el proyecto "Jaripeo sin fronteras", era amiga del cantante cuando éste se comprometió con Belinda, y cuando se convirtió en papá de Inti junto a la argentina Cazzu.

El 10 de junio de 2024, fue ella quien confirmó en una revista que tenía una relación con Christian, y que su historia de amor no era algo nuevo, sino la continuación de lo que en su momento no pudo ser.

Al desconocerse los tiempos en los que la pareja se habría enamorado, las especulaciones no han dejado de perseguirlos, tachando a Ángela como "la tercera en discordia", una idea que toma fuerza con el reciente lanzamiento de "Con otra", en la que Cazzu habla de la infidelidad de un hombre.

