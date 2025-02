Arturo Carmona, exesposo de la cantante Alicia Villarreal, dio su opinión sobre el problema legal que enfrenta la madre de su hija Melenie y su aún esposo Cruz Martínez, quien es amigo y socio y está acusado de violencia familiar por supuestamente haber golpeado a la intérprete de "Te quedó grande la yegua".

Carmona, quien se había mantenido en silencio, expresó a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, que se trata de un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera, por lo que pidió comprensión.

Dejó claro que no porque los cercanos no muestren públicamente su apoyo u opinión, significa que no han hecho nada al respecto, y enfatizó que sólo los que vivieron los hechos pueden opinar.

"Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni la magnitud de los mismos. Por eso nadie puede opinar ni juzgar, y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada solo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo", se lee.

Melenie Carmona presume así su amor por su papá biológico Arturo Carmona y Cruz Martínez.

Carmona, quien vivió su propia historia de amor y desamor con Alicia Villarreal pidió la empatía del público en este complicado momento; Arturo es cercano a Cruz, con quien se llevan bien y han trabajado juntos, mientras que con Alicia, la madre de su hija, también existe una buena y cercana relación.

"Es un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera espero entiendan y comprendan puesto que ustedes como nosotros merecemos respeto y gracias siempre por sus muestras de apoyo comprensión e interés, así como el cariño incondicional que han brindado a mi familia y a un servidor", expresó.

Quien también se pronunció al respecto fue Melenie Carmona, quien se mostró molesta por las mentiras que circulan en redes, y fue clara en decir que a ella le dieron instrucciones para no involucrarse en lo que vive su madre y su padrastro, quienes ya estaban separados desde septiembre de 2024.

