Arath de la Torre pide formalmente su salida de "La casa de los famosos México"

Arath de la Torre quiere salir de "La casa de los famosos México", así se lo informó a sus compañeros del reality esta mañana tras las discusiones que se suscitaron ayer entre Adrián Marcelo y Gala Montes, y los comentarios que el regiomontano hizo en contra del problema de depresión y salud mental que padece Gala Montes y ha padecido Arath.

Adrián Marcelo cuestionó la veracidad de lo que Gala ha dicho sobre la depresión que le diagnosticaron, e hizo un comentario con sus compañeros del Cuarto Mar sobre que a los mexicanos no les gusta la gente deprimida.

El conductor de "Hoy" reprobó la conducta de Adrián Marcelo, quien también atacó a Gala Montes con argumentos misóginos, pero sobre todo en contra de su salud mental, diciéndole que ella no debería de estar en el juego, pues ni "ella misma se soporta".

Lee también: Broma desata violencia en "La casa de los famosos México": Sian y Mario Bezares también discuten

Arath de la Torre no quiere dar un mal mensaje a la sociedad

Ante los enfrentamientos que han ocurrido en las últimas horas dentro de "La casa de los famosos México", Arath de la Torre tomó la decisión de pedir su renuncia formal al reality, así se los comunicó esta mañana a sus compañeros, alegando que no desea dar un mal mensaje a la sociedad.

"Yo no puedo seguir jugando así, yo prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada que hacer aquí, en estos ambientes, de verdad lo digo, yo ya pedí mi renuncia formal de salir del juego porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme en ese sentido, pedí formalmente mi renuncia porque tengo el derecho de hacerlo", expresó ante la sorpresa de los habitantes.

#ÚltimaHora 🚨| ¡Arath se va de #LCDFMX!



Arath de la Torre solicitó su renuncia de 'La Casa de los Famosos' por los altercados que pasaron en la madrugada.pic.twitter.com/mrBu995frm — 𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎𝙏𝙄𝘼𝙉 🛞🔥 (@Svntiestebvn) August 6, 2024





Arath enfatizó que su enfermedad mental no es un juego, como lo han señalado varios comentarios de Adrián Marcelo.

La producción va a perder mucho con esta renuncia, pero se lo aplaudo.

El está en todo su derecho, aunque queremos a Arath en el juego, el tiene que hacer lo que lo haga estar tranquilo 👏🏼#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2pic.twitter.com/StE1ZCKYZ2 — 𝐑𝐨𝐧𝐢 🫀 (@ronimsun) August 6, 2024

Anoche, tras los encontronazos entre integrantes del Cuarto Tierra y Cuarto Mar, Arath habló con sus compañeros de equipo e hizo un llamado a la prudencia y a la no violencia, así como su opinión sobre lo que Televisa busca fomentar, que para nada es la violencia, de cualquier tipo, y menos en contra de las mujeres, tal y como lo hizo Adrián Marcelo con Gala Montes y Briggitte Bozzo.

rad