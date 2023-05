Antes de morir, Tina Turner le declaró su amor a este famoso rockero

Esta tarde se dio a conocer la lamentable muerte de la cantante Tina Turner, conocida como "La Reina del rock". De acuerdo con su portavoz, quien reveló la noticia, la intérprete de "What's Love Got to Do With It", falleció en completa paz en su casa de Zurich, después de luchar contra una larga enfermedad, de la que no se han dado muchos detalles.

Turner fue reconocida por la revista "Rolling Stone" como una de las 100 mejores artistas de todos los tiempos, y es que con más de cinco décadas cinco décadas de trayectoria artística no había disciplina que no lograra dominar arriba del escenario. Fue bailarina, cantante, actriz, coreógrafa, compositora y un ícono en la moda.

Sobre su vida sentimental se le conocieron varios amores, incluso llegó a casarse dos veces, la primera de ellas con Ike Turner, del que se divorció a finales de los años 70. Su segundo matrimonio fue con Erwin Bach, con quien llegó al altar en 2013 a pesar de que iniciaron su relación en1985. Sin embargo, Turner vivió un amor platónico durante toda su vida, del que sólo habló semanas antes de partir.





En una entrevista que ofreció al diario The Guardian el pasado mes de abril, la cantante reveló que su corazón siempre estuvo ocupado por un famoso rockero, a quien conocía desde hace muchísimo tiempo y con quien llegó a compartir el escenario en más de una ocasión, el legendario Mick Jagger.

Durante la charla, Tina no tuvo reparo en reconocer su amor: "Siempre estuve enamorada de Mick Jagger. Me encantaba cuando salíamos de gira con los Rolling Stones", contó; y hasta confesó que los sensuales pasos con los que el inglés puso a temblar a más de una de sus fanáticas fueron obra suya: "Él dijo que fue su madre quien le enseñó a bailar. Pero trabajamos las chicas y yo con él y le enseñamos, aunque nunca me ha reconocido como la que le enseñó a moverse”, agregó.

Pero la relación que existía entre ellos nunca fue más allá de una bella amistad, a pesar de los fuertes rumores que desataron de un supuesto romance durante la década de las 70, época en la que la estrella vivía un tormentoso matrimonio con Ike.





La cantante reveló que siempre estuvo enamorada del líder de The Rolling Stones. Foto: YouTube





Jagger le da el último adiós a Tina Turner con un emotivo mensaje: "Nunca la olvidaré"

Tras darse a conocer la partida de la icónica Tina Turner, uno de sus más grandes amigos, Mick Jagger, rompió el silencio y a través de sus redes sociales le dedicó un emotivo mensaje en el que no sólo confesó estar destrozado, también aseguró que nada lograr{a llenar el vacío que deja en su vida y en el mundo del espectáculo.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner”, escribió Jagger en su cuenta oficial de Instagram. “Ella era verdaderamente una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa”, agregó junto a una fotografía de Turner en el escenario.

“Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré", finalizó su mensaje.

Junto con David Bowie, Jagger era considerado por la cantante como un hermano de vida, razón por la que ella creía que entre ambos jamás pasó nada romántico.





