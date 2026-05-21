“Un duelo no solamente es la muerte de una persona que queremos, también puede ser la muerte de tus propias ilusiones”, dice Anna Fiori.

Desde esa idea, la cantante mexicana construyó Metztli, nuevo álbum conceptual que lanza hoy, en el que usa el metal para hablar de ansiedad, dolor emocional y pérdidas que a veces no se reconocen como duelos.

Una ruptura amorosa, perder un trabajo, terminar una amistad, cambiar de ciudad o ver caer una expectativa son, para ella, procesos que también dejan una ausencia.

“Nadie nos habla sobre la muerte siendo que somos un país que hasta la venera, ¿no? La usa en sus tradiciones como el Día de Muertos, pero nadie toca el tema de lo difícil que es procesar las diferentes muertes que existen en nuestras vidas”, explica en entrevista.

Para Fiori, el problema no está sólo en perder algo, sino en no saber nombrarlo. Muchas personas atraviesan esos procesos sin detenerse a entender qué les duele y por qué.

“El proceso implica sufrimiento y por eso mucha gente trata de evitarlo, porque aceptar que algo te duele, que perdiste algo y que ya no es lo mismo, es difícil. Así acumulamos rencores, depresiones o ansiedad”, dice.

Sonido con raíces

La idea tomó forma a partir de su acercamiento a la tanatología y la musicoterapia. Fiori no quiso hacer un disco de canciones sueltas, sino un recorrido emocional guiado por Metztli, diosa de la luna, y por las fases que atraviesa una persona cuando intenta dejar ir.

El álbum une ensamble metalero, orquesta sinfónica, sintetizadores e instrumentos prehispánicos, además de su trabajo vocal. Para ella, cantar es una forma de sacar emociones que muchas veces se quedan enterradas.

“Lo importante no es hacerse el fuerte o fingir que nada pasó. Lo que busca el duelo es la aceptación. Y cantar libera muchísimo, tiene una conexión muy fuerte con la comunicación”, explica la cantante.

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