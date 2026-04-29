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Se cumplen 21 años desde la de ; en ese tiempo, su , , tenía sólo nueve meses, por lo que son muy pocos los recuerdos que conserva de su madre, a quien recuerda, año con año, con una inquietud que se apodera de él cuando el mes de abril se acerca.

En entrevista con "Venga la alegría", el joven confió que asocia esta temporada del año con la partida de su madre, motivo por el que siente una clase de encono cuando abril comienza.

"Ni me digas, que abril yo prefiero que no hubiera existido, lo odio, odio este mes", expresó.

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Fernández Levy prefiere apartarse, cada que llega el 29 de abril, y lidiar con su duelo a solas; reconoce que recibe muchos mensajes de aliento que, en vez de confortarlo, lo atormentan.

"Son días que no me puedo parar ni de la cama, ni hacer absolutamente nada, es horrible, esos días son horribles porque todo mundo me habla y me recuerda que mi mamá falleció, no es un día bonito, yo prefiero apagar el teléfono y no saber de nadie", compartió.

Hace sólo siete días, el 22 de abril, habría sido el día en que Mariana habría cumplido 60 años, por lo que su hijo menor contó al matutino cómo conmemoró la fecha este año.

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"La celebré en casa, le prendí unos ´pingüinos´y le canté ´Las mañanitas´.

A 21 años de su partida, José Emilio sigue durmiendo con la cobija que su madre le bordó al nacer, como confió y, continuamente, se pregunta qué habría sido de su destino, de haber crecido con el cuidado y consejos de la actriz.

"Siento que fue una gran madre, una gran persona y una gran mujer y, yo siento que, hubiera hecho de mí, un hombre todavía mejor, siempre me dicen que siempre fue una mujer espectacular, muy amorosa y muy amable, muy trabajadora, entonces es algo con lo que me toca seguir".

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José Emilio aún no ha visto las telenovelas de su madre

Mariana Levy, fotografiada por EL UNIVERSAL en el año 2000, cuando tenía 34 años. Foto: EL UNIVERSAL, archivo
Mariana Levy, fotografiada por EL UNIVERSAL en el año 2000, cuando tenía 34 años. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Fernández Levy reconoció que, a estas alturas, sigue sin ver las telenovelas en donde trabajo su madre y no por indiferencia, sino por el hondo dolor que experimenta cuando la ve en pantalla.

"Para mí es muy difícil ver las telenovelas de mi mamá, me quiebro, me rompo, no puedo verlas, me llega el sentimiento, en vez de disfrutar la novela, me la paso mal y prefiero ver otra cosa, es por eso, no es porque no las quiera ver, yo no dudo del talento y lo maravillosa que era mi mamá actuando, pero no me he atrevido".

El joven reconoce que, de su madre, recuerda poco, ya que era muy pequeño para recrear su voz o sus gestos de amor.

"Me hubiera encantado tener el recuerdo de cómo son sus abrazos, de cómo son sus besos y de cómo es su voz, pero mínimo tengo los recuerdos que la gente, tan allegada de ella, me contaba y siento como que los viví y que también estuve ahí presente".

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