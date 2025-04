Ángela Aguilar y Christian Nodal coincidieron en su más reciente publicación en redes sociales, donde ambos cantantes lamentaron lo sucedido en el Festival Ceremonia el pasado fin de semana, donde murieron dos fotógrafos luego de que una estructura metálica cayera encima de ellos.

La indignación de sus familiares, amigos y colegas sigue en redes sociales porque el festival musical realizado en el Parque Bicentenario continuó con normalidad el evento pese a lo sucedido con Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández.

La tragedia ocurrió alrededor de las 17:00 horas del sábado, mientras se presentaba Meme del Real, integrante de Café Tacvba. De acuerdo con reportes del IMSS Bienestar, las víctimas fueron trasladadas al Hospital General Dr. Rubén Leñero, pero ya no contaban con signos vitales. El impacto de una estructura decorativa les causó traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas.

La falta de comunicación oficial generó confusión entre los asistentes. No hubo anuncios ni interrupciones por parte de los organizadores. Fue a través de redes sociales que comenzó a circular la noticia alrededor de las 18:00 horas, mientras el evento seguía su curso.

Ángela Aguilar y Christian Nodal, indignados

La pareja de cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal, que este fin de semana se mostraron muy enamorados en el Palenque de Texcoco donde se presentó el intérprete de regional mexicano, compartieron en sus estados de Instagram un breve pero contundente mensaje sobre lo ocurrido en el Festival Ceremonia.

"Ninguna foto vale una vida. Ningún evento vale más que volver con bien a casa", se lee. El mensaje original fue del creativo mexicano Erick Nieto, quien lamentó la precariedad con la que trabaja gran parte del gremio de comunicadores que cubren eventos como el Festival Ceremonia.

Ángela Aguilar y Nodal comparten mensaje con el que lamentan lo ocurrido con los dos fotógrafos mexicanos que murieron en el Festival Ceremonia.

"Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández eran fotógrafxs, estaban trabajando. Su partida nos duele profundamente y también nos llena de rabia. Esto no fue un accidente: es el reflejo de una industria que normaliza la precariedad. Trabajabar sin contrato, sin pago, sin seguro, solo por pasión. Pero ninguna pasión debería costarnos la vida. Berenice y Miguel merecían volver a casa, merecían condiciones justas, seguras, y respeto por su trabajo. Hoy, su memoria exige justicia. Esto tiene que cambiar, quienes también hemos estado ahí, sabemos que pudo ser cualquiera.Y por eso hoy no podemos quedarnos callades. Ninguna foto vale una vida, ningún evento vale más que volver con bien a casa. Por quienes ya no están. Por quienes seguimos aquí. Por un oficio digno, no precario", se lee.

