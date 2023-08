Andrea Legarreta habla por primera vez tras la muerte de su madre

Andrea Legarreta regresó a los foros de grabación tras la lamentable muerte de su madre, la señora Isabel Martínez, el pasado domingo y aprovechó para abrir su corazón y compartir su sentir sobre el difícil momento que está viviendo.

Desde el foro 16 de Televisa San Ángel, la conductora concedió unas palabras a EL UNIVERSAL y agradeció a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirle por tanto cariño que ha recibido: “Gracias por sus muestras de amor, por su apoyo, sus lindos mensajes. Gracias a todos por su solidaridad, nunca queremos pasar este momento nadie, mi familia y yo les agradecemos de corazón", dijo.

Legarreta aseguró que es ahora cuando han cosechado el amor que su madre sembró en tanta gente, algo que sin duda es un gran consuelo: “Ha sido una ola de amor, como lo que ella generó, somos muy bendecidos de haber tenido esa mamita tan amorosa, tan querida y dedicada, chistosa, tan gozosa”, agregó.

Sin dar más detalles, la presentadora de "Hoy" confesó que la señora Isabel mamá tuvo la oportunidad de verla actuar en "Vaselina" y que desde ese entonces ya presentaba algunos malestares que deterioraban su estado salud, aunque jamás imaginaron que fueran tan graves:

“Ya batallaba con algunas cosas que a veces piensas que son achaques, tuvo muchos años fibromialgia y luego estos medicamentos le provocaban muchas náuseas y era tan comelona, tan antojadiza y no poder disfrutar todo eso merma mucho su salud”, explicó.

Asimismo, destacó la labor de su papá que siempre la cuidaba y estaba cerca de ella y que a pesar del dolor trata de continuar con su vida para no dejarse caer.

“Él me dijo: 've con tus amigos para que te llenen de amor'. Se levantó, habló con ella, se sentó en su sillón de la terraza donde veían la bahía de Acapulco, me dijo ‘me senté a ver lo que veía ella todos los días’.

Recordó, entre lágrimas y con la voz entrecortada, que su mamá siempre la acompañaba a los foros y aunque ahora el camino ya no será el mismo, aseguró que ya no de manera física pero su madre seguirá estando con ella:

“Ahora mi copiloto no me va a responder, pero yo sí le voy a hablar todos los días y estoy aquí por ella, porque ella me diría: 'levántate y ve'".

Andrea también aseguró que haberse despedido de ella es lo más difícil que ha tenido que hacer, pero saldrá adelante porque es algo que su madre hubiera querido: “Es un dolor que no lo puedes explicar; tener que abrazar su cuerpo y besarla, agradecerle todo y decirle que hizo un gran trabajo con nosotros, con mi papi, con la gente que la conoció", finalizó.

