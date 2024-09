Andrea Legarreta que la segunda temporada de “La casa de los famosos México” está fuera de control, y es que, a pesar de que la producción estaba consciente de integrar a Adrián Marcelo al elenco generaría controversia, tampoco se esperaban tanto "hate" por parte de los usuarios.

La conductora de "Hoy" aseguró que el equipo detrás del reality subestimó al youtuber y, sobre todo la reacción que tendrían sus comentarios entre los televidentes, quienes lo han acusado de misógino y violento.

“Puedo asegurar que se les está saliendo de las manos esto que está pasando, tanta violencia no la esperaban, tal vez pensaron: ‘vamos a meter a alguien que sea irreverente, que tenga humor negro', pero eso ya no es humor negro, tiene que ver con una maldad que no esperaban”, dijo en un encuentro con los medios.

Legarreta afirmó que, a pesar de que la producción no ha querido dar una postura y tampoco sancionar al influencer, llegará el momento en el que tengan que intervenir y poner un alto a las actitudes de Marcelo.

“Tarde o temprano la producción va a tener que tomar cartas en el asunto, porque esto ya es demasiado, que él le pida a Arath que sus hijos no vean el programa por lo que está dispuesto a hacer, me parece de una crueldad y maldad que no tienen que verse como juego”, agregó.

Incluso, se dijo esperanzada en que la productora, Rosa María Noguerón haga caso a las alarmas y no permita tanto odio y violencia.

“Yo apelo a que la producción revise bien lo que está pasando allí, yo creo que ya lo saben, hay muchas luces rojas y creo que no van a permitir que suceda”.

