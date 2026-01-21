Más Información

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

y sorprendieron a sus seguidores con un reencuentro que compartieron en redes sociales, una aparición que generó varios rumores.

Desde que RBD se separó, en 2008, este ha sido uno de los encuentros más esperados por los fans, luego de que el actor decidiera no participar en los proyectos posteriores de la agrupación debido a sus compromisos actorales.

Ahora, los famosos desataron la euforia entre los usuarios de Instagram, luego de que publicaran un extraño y muy breve video en el que aparecen juntos.

En las imágenes, que ya se han hecho virales, se puede ver a ambos actores de espaldas a la cámara, para después girar y compartir una sonrisa, sin decir una sola palabra.

El clip estuvo acompañado por las siglas "M & M" además del símbolo del infinito; mensaje con el que hacen referencia a Mía y Miguel, los personajes que interpretaron en "Rebelde".

Ninguno de los dos dio más detalles sobre el motivo de esta aparición ni aclaró si se trata de una colaboración para algún proyecto. La falta de información desató especulaciones entre sus seguidores, que reaccionaron con mensajes como: “¿Es IA?”, “No estaba listo” o “¿Qué es esto, Dios mío?”, entre otros.

Sin embargo, antes de que las expectativas se disparen, hay que recordar que Herrera ya ha dejado claro que no tiene intenciones de volver a los escenarios musicales, ya que su prioridad es la actuación.

