Exhiben fotos callejeras hechas por mujeres

Oscar Wilde contra el mandato social

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

En medio de la conversación que cada año se genera por el Día Internacional de la Mujer, hizo uso de sus redes sociales para alzar la voz sobre las fuertes críticas que recibe en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la exintegrante de RBD exhibió algunos de los mensajes que recibe frecuentemente y en los que la cuestionan sobre su físico.

Entre las frases que pueden leerse aparecen varias en las que arremeten contra su peso y hasta la llaman "anorexica", refiriéndose a los problemas alimenticios que atravesó en su juventud.

"So skinny (demasiado delgada)", "To the bone (en los huesos", "Pones la cámara lejísimos para que no se vea la anorexia", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo más preocupante para la también actriz es que, afirma, la mayoría de estas críticas son enviadas por mujeres, lo que la llevó a reflexionar sobre la contradicción que existe entre el discurso de sororidad y las agresiones que se mantienen en redes sociales.

"Que sea de verdad, que la unión no solo sea un día, que la empatía exista. Millones así, y otros que no quieren ver, son enviados por mujeres!", escribió.

La cantante y actriz compartió algunos de los mensajes que le hacen llegar por redes sociales. Foto: Instagram.
En un segundo mensaje, Anahí reveló que no piensa darle un mayor significado a estos ataques, pues está enfocada en educar a sus hijos para que sean unas personas empáticas y respetuosas.

