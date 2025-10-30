Más Información

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

A principios de octubre se dio a conocer quehabían puesto fin a su sorpresiva relación. Ahora, nuevas versiones aseguran que fue la actriz quien decidió detener el romance.

Una fuente dijo a Us Weekly que la protagonista de Ballerina sintió que todo avanzaba demasiado rápido:

“Las cosas estaban yendo muy rápido y ella empezó a sentirse incómoda con el ritmo.”

Pese a ello, la química entre ellos era evidente y mantienen buena relación:

“Verán cómo evolucionan las cosas en el futuro… Tom y Ana han terminado por ahora.”

En julio pasado, Ana de Armas y Tom Cruise fueron vistos paseando y tomados de la mano. Foto: Instagram oficial.
El inicio de los rumores

La pareja comenzó su conexión durante el entrenamiento para intensas escenas bajo el agua del proyecto que comparten. Lo que inició como respeto profesional se convirtió en algo más, y Cruise quedó cautivado por Ana.

Tras semanas de citas públicas,cenas románticas, vuelos en helicóptero y conciertos, su relación pareció confirmarse cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Vermont, Estados . Después de eso, no se les volvió a ver juntos.

Según Daily Mail, ambos decidieron mantener solo un vínculo profesional para “proteger su amistad y el proyecto”.

“Como cualquier buena película, todo llega a su fin, y ese fue el caso de Tom y Ana”, publicó el medio.

Ana de Armas estuvo casada con Marc Clotet hasta 2013 y después mantuvo relaciones con Ben Affleck y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Cruise, de 63 años, ha estado casado con Nicole Kidman, Mimi Rogers y Katie Holmes.

