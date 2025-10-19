Allison Mack fue recordada por los televidentes por interpretar a Chloe Sullivan, la amiga de Clark Kent (Tom Welling) en la aclamada serie de los dosmiles "Smallville". Sin embargo, en 2021, la actriz fue condenada por su participación en el caso NXIVM.

Mack fue una de las principales agentes y reclutadoras de NXIVM, un grupo de culto que se hacía pasar por una organización de autoayuda, pero que en realidad funcionaba como una secta liderada por Keith Raniere.

Raniere y sus colaboradores cercanos cometieron numerosos delitos, entre ellos tráfico sexual, explotación, crimen organizado, conspiración y fraude, entre otros.

Por este motivo, Allison Mack fue sentenciada a tres años de cárcel y posteriormente fue liberada de manera anticipada en julio de 2023, tras cumplir dos años de su condena. Su sentencia fue reducida por su cooperación con las autoridades.

Además, a la actriz se le impuso una multa de 20 mil dólares. Mack se mostró arrepentida de sus actos en el caso NXIVM y, en una carta de disculpa, asumió su responsabilidad por el daño causado a las mujeres que fueron abusadas.

“Les mentí una y otra vez para proteger la ilusión en la que estaba tan firmemente convencida”, escribió Allison Mack.

Allison Mack estrenará podcast sobre NXIVM

Tras su liberación, la actriz de 43 años buscará revelar más detalles de la secta a través del podcast "Allison After NXIVM", presentado por Natalie Robehmed, donde relatará la otra cara de su historia.

El podcast de Allison Mack se estrenará el 10 de noviembre, y con él, la actriz de Smallville intentó redimirse al compartir más información sobre la secta sexual que involucró no solo a actores estadounidenses y mexicanos, sino también a políticos.